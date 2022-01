CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Barcelona des de la platja d´Ocata /@Catalunyapress





Bona tarda lectores i lectors!





Ja estem acabant la setmana i alhora estem acabant el mes de gener, el primer de l'any. Avui, des de la redacció de Catalunyapress, us portem una imatge presa especialment per a vosaltres. Una fotografia que transmet calma, tranquil·litat, però que alhora ens permet entreveure el tràfec d'una ciutat cosmopolita com és Barcelona on succeeixen tota mena de notícies.





Amb aquesta imatge us convidem a pensar si heu començat, posposat o complert algun dels vostres objectius que heu fet a aquest 2022 i a motivar-vos a seguir endavant amb els vostres plans.





Mentre els darrers raigs de sol es van amagant us deixem el nostre podcast diari informatiu:













