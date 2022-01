El bisbe de Tenerife vincula l'homosexualitat amb l'alcoholisme i assegura que és un pecat mortal

El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, durant el pelegrinatge al Santuari del Sagrat Cor del Turó dels Àngels a Getafe @ep







El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez , ha obert la porta a vincular l' homosexualitat amb un pecat mortal i l'ha comparat amb les persones que prenen alcohol i "quan fan qualsevol disbarat" es justifiquen dient que han begut. Així, ha mostrat que arribar a un alt càrrec a l'Església no va lligat amb tenir una alta capacitat intel·lectual.





"Depèn de la persona i les circumstàncies, perquè una cosa sigui pecat mor pecat tal, cal que la persona sigui conscient que és pecat, que ho faci lliure pecat emente i no estigui condicionada per res, que sàpiga que està malament i que tot i que sap que està malament ho fa lliurement i sense ser condicionada per ningú", ha assenyalat en una entrevista concedida al programa 'Buenas Tardes Canarias' de Televisió Canària.





Ha dit que el catecisme de l'Església té uns "principis amb qüestions morals" i les persones "són dignes de tot respecte" encara que després els seus comportaments siguin "discutibles" , subratllant que "de vegades es diu que totes les idees són respectables, no , totes les idees són discutibles, el que és respectable és la persona".





En aquesta línia, ha indicat que "el que no pot ser és que perquè vostè pensi, boc, atacar-lo o posar-lo a parir, això no és admissible", alhora que ha remarcat que totes les persones mereixen respecte i "després cadascun a la vida pren les opcions que vulgui”.