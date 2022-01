El Tribunal de Comptes arxiva la causa de dos investigats vinculats al Diplocat

Tribunal de Comptes /@EP







El Tribunal de Comptes ha arxivat la causa que segueix pel presumpte ús irregular de fons públics per a l'1-O, les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya -conegut com a Diplocat - per a dos dels encausats, Pere Puig -qui va ser delegat del Govern a Brussel·les- i Lluis Bertrán, secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals-, després que hagin reintegrat les quantitats que els corresponien i que ascendien a 6.569,84 euros.





En una nota de premsa, l'òrgan fiscalitzador anuncia així el sobreseïment parcial del procediment en relació amb aquests dos presumptes responsables comptables. Aquesta decisió de la consellera del Departament Segon d'Enjudiciament arriba després que el passat mes de juliol del 2021 aquests dos càrrecs del Govern reintegressin les quantitats "satisfent els abasts fixats pel Tribunal de Comptes per les quanties de 1.176,64 euros. -Puig- i 5.393,20 euros -Bertrán-, pujant la suma total a 6.569,84 euros".





Aquest reintegrament va arribar després que finalitzés Liquidació Provisional i la delegada instructora dictés providència el 20 de juny de 2021 per la qual va requerir, per un termini de 15 dies, els presumptes responsables comptables perquè reintegressin, dipositessin o refermessin l'import provisional de l'abast més els interessos liquidats fins a aquesta data.





Tal com informen des del Tribunal de Comptes, una vegada s'ha produït aquest reintegrament, i d'acord amb allò previst a l'article 79.1.c) de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes, la consellera del Departament Segon d'Enjudiciament ha dictat interlocutòria de sobreseïment parcial de la causa referida al 'procés' respecte d'aquests "presumptes responsables comptables".





"En virtut d'això, havent-se ingressat els dies 2 i 6 de juliol de 2021 les precitades quantitats de 5.393,20 euros i 1.176,64 euros al compte de consignacions d'aquest tribunal, corresponents a la quantificació de les presumptes responsabilitats comptables dels Srs. Bertrán i Saura i Puig Anglada, estant conforme el Ministeri Fiscal i no havent-se oposat l'Advocat de l'Estat ni les altres parts emplaçades en el tràmit d'audiència, procedix decretar el sobreseïment parcial del procediment" respecte a ambdós, diu la interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press.





A la part dispositiva, la consellera ordena que aquestes quantitats satisfetes siguin ingressades al compte bancari de titularitat de la Generalitat, per la qual cosa indica que aquest organisme públic ha de facilitar un número de compte a través de la seva representació processal.





Cal recordar que dimarts passat, després de finalitzar el termini per personar-se a la causa continuen en el procés Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural, el Ministeri Fiscal i els presumptes responsables comptables. L'Advocacia de l'Estat finalment no es persona.





El proper tràmit en el procés arribarà quan s'emplacen les parts legitimades a presentar demanda -tindran 20 dies de plaça-. Amb posterioritat a aquest tràmit, es concedirà idèntic termini de 20 dies perquè el Ministeri Fiscal també pugui formular demanda si ho estima convenient.





LA PROVIDÈNCIA DE MARISCAL DE GANT





Amb tot, el mes de novembre passat la que va ser Consellera de Comptes del Departament Segon de la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes, Margarita Mariscal de Gante, va acordar l'obertura de la fase d'enjudiciament de les presumptes irregularitats comptables per les quals s'haurien facilitat fons per a les despeses de l'1-O i de la destinació de determinats fons assignats a política exterior de Catalunya entre el 2011 i el 2017.





Entre els encausats en les dues diligències hi ha els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, i el que va ser vicepresident Oriol Junqueras, a més d'altres alts càrrecs de la Generalitat.





Al llarg del procediment, tant l'Advocacia de l'Estat com la Generalitat van avisar que no seguirien endavant; la primera, en entendre que no té legitimitat per demandar; i la segona, en considerar que no és perjudicada. Tampoc no s'ha personat finalment l'associació d''Advocats Catalans per la Constitució'.





Segons recull la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes, després d'haver abonat les fiances i d'haver traslladat la peça, el representant de l'entitat del sector públic perjudicada i les altres acusacions tindran un termini comú de 20 dies per presentar demanda.





Si no s'arriba a presentar, es traslladarà al Ministeri Fiscal, pel mateix termini, perquè la formuli si així ho considera oportú. En cas que tampoc no presentés escrit, l'òrgan de la jurisdicció comptable a càrrec del litigi ordenarà d'ofici l'arxivament de les actuacions.





Cal recordar que el juny passat el Tribunal de Comptes va fixar en 5,4 milions d'euros la responsabilitat comptable inicial que es reclama a 34 excàrrecs de la Generalitat -inclosos Mas, Puigdemont i Junqueras- pel presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Diplocat, segons consta a l'acta de liquidació provisional a què va tenir accés Europa Press.





En aquesta acta, se'ls reclamen a cadascun quantitats individuals per conceptes concrets que van aprovar quan estaven en els seus respectius càrrecs, si bé tots ells han de respondre al total de forma solidària fins als 5,4 milions del total, segons fonts de l'òrgan comptable consultades.

Pel que fa a l'acta de liquidació del 2020, el Tribunal de Comptes va fixar en 4,1 milions d'euros les despeses i els pagaments del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.