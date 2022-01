Fins quan haurem de mostrar el passaport Covid?

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya /@EP







El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aquest dijous prorrogar les restriccions sol·licitades pel Govern de la Generalitat per a la contenció del virus per un període de set dies, com la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, la reducció d'aforaments i el passaport Covid en diferents sectors, entre d'altres.





En una interlocutòria els magistrats han donat al Govern l'aval judicial que necessitava per continuar aplicant aquestes mesures.





Dimarts, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, es va anunciar que es volien prorrogar les restriccions sanitàries que ja estan en vigor -excepte el toc de queda-, i que revisarien setmanalment les restriccions en lloc de fer-ho cada 15 dies per fer un "monitoratge més intens" de la situació.





REUNIONS I AFORAMENTS



Durant les reunions o trobades familiars i de caràcter social a llocs tancats, inclosos els domicilis, han recomanat que es limitin tant com sigui possible, igual que les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat.





A la interlocutòria també han confiat en les administracions públiques competents perquè limitin els espais públics com ara parcs o platges perquè no s'aglomerin persones. D'altra banda, els actes religiosos i cerimònies civils com les noces, serveis religiosos i cerimònies fúnebres se segueixen limitant l'aforament al 70%.





PASSAPORT COVID



El TSJC també ha aprovat continuar utilitzant el passaport Covid per accedir a determinades activitats no essencials en espais tancats com ara la restauració, sales d'activitat esportiva, gimnasos, sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.





"L'exhibició de la documentació assenyalada no vulnera el dret a la igualtat, ja que no es produeix discriminació entre aquells que estan vacunats i els que no ho estan. Recordem que la documentació revesteix una triple modalitat, que resulta assequible a tothom, de manera que qui no vol mostrar si ha estat o no vacunat, tenint en compte el caràcter voluntari de la

mateixa, pot presentar el resultat de la prova PCR o el test d'antígens”, han afegit.





Han conclòs que amb les restriccions volen "la preservació de drets fonamentals com la vida, la integritat física i el dret a la protecció de la salut", que és el criteri principal que cal tenir en compte.