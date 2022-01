Brussel·les aportarà 2,8 milions per recol·locar a comiats pel tancament de Nissan a Catalunya

Nissan a Barcelona /@EP





La Comissió Europea ha proposat aquest dijous una ajuda de 2,8 milions d'euros per recol·locar unes 450 persones que van ser acomiadades del sector automobilístic a Catalunya com a conseqüència de la decisió del grup Nissan de tancar les plantes de producció en aquesta comunitat autònoma per reduir presència a Europa.





"La UE demostra la seva solidaritat amb els treballadors que s'han vist afectats per reestructuracions imprevistes", ha dit el comissari d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, en un comunicat per presentar la proposta.





Espanya va sol·licitar a Brussel·les l'ajuda del Fons d'Adaptació a la Globalització (FEAG) per assistir als acomiadaments d'una desena d'empreses proveïdores de Nissan a Catalunya, però perquè els diners es desbloquegin cal encara que tant els Vint-i-set com l'Eurocambra donin el seu vistiplau a la mida.





El programa dissenyat per les autoritats espanyoles inclou mesures amb un cost de fins a 3,3 milions d'euros, dels quals el fons europeu cobrirà, de tirar endavant la proposta de Brussel·les el 85% del total. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) finançarà el 15% restant i, el gener del 2022, ha començat a donar suport als treballadors que poden optar a l'ajuda.





TORNAR AL MERCAT LABORAL





L'objectiu d'aquests fons és acompanyar els nous aturats en el reciclatge i la millora de les capacitats per poder retornar al mercat laboral amb més facilitat i optar a noves possibilitats d'ocupació.





Així, l'ajuda permetrà costejar mesures per a l'orientació i l'assessorament adaptades a les necessitats dels acomiadats, per ajudar-los en el desenvolupament de noves capacitats i oferir-los suport també si decideixen emprendre un negoci propi.





En concret, es preveuen programes per ajudar en la redacció de currículums, pràctiques per a les entrevistes de feina, aprendre noves capacitats a través de la formació professional, assistir als aturats en la recerca de feina i el finançament per a la creació d'una empresa, per exemple amb fins a 5.000 euros per als costos d'establiment.





També es poden beneficiar d'una tutoria personalitzada al llarg de tot el procés de creació de l'empresa. A més, les contribucions als costos de desplaçament o a les despeses dels treballadors amb responsabilitats familiars són possibles per facilitar la participació en les mesures de suport. Els treballadors que comencin en una nova feina poden rebre una bonificació i beneficiar-se del seguiment al nou lloc de treball.