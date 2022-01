Aquests són els 12 criminals més buscats del Regne Unit i que es tem que viuen a Espanya

Els dotze criminals més buscats fugats del Regne Unit /@NCA





Assassinats, robatoris, trànsit d'armes i narcotràfic. Són els delictes pels quals el Regne Unit busca dotze criminals que se sospita poden estar ocults a Espanya, la majoria a la Costa del Sol, però també a Barcelona o Eivissa. Les autoritats britàniques juntament amb les espanyoles sol·liciten la col·laboració ciutadana per aturar-los com més aviat millor.





Una ajuda que garanteix l'anonimat i no comporta cap perill per al denunciant, segons han reiterat aquest dimecres els responsables del Ministeri de l'Interior, de l'Agència Nacional contra el Crim del Regne Unit i de l'ONG Crimestoppers a la presentació d'una nova edició de la campanya "Most Wanted" ("Els més buscats"), continuació de les anomenades operacions Captura.





La campanya Most Wanted anima la societat -18 milions de britànics viatgen cada any a Espanya- a facilitar qualsevol informació relacionada amb el parador d'algun d'ells a trucar a l'ONG CrimeStoppers de forma anònima i gratuïta al 900 926 111.





També es pot oferir pistes per internet en aquesta adreça, on també s'han penjat els perfils dels fugitius.