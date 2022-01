Félix Bolaños: "L'Estat està compromès indiscutiblement amb el Tercer Sector en la creació d'ocupació"

El Ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica , Félix Bolaños , va participar aquest dijous a l'esmorzar de Fòrum Europa on va contestar al vicepresident executiu de Fundació ONCE , Alberto Durán , en relació al paper que tindrà el Tercer Sector a l'agenda social del Govern.





Bolaños sobre la qüestió va respondre: “Amb el Tercer Sector hi ha molts exemples de polítiques públiques de suport. Vull recordar un acord, molt recent, que hem tingut amb l'ONCE en aquesta matèria. El compromís del govern amb el Tercer Sector i amb aquesta capacitat d'incorporar al mercat de treball persones que d'una altra manera tindrien més dificultats és un compromís indiscutible ”.



















Intervenció del Ministre Bolaños/ @Catalunyapress





A més ha abordat el ministre tot el que comporta la reforma de l'article 49 de la Constitució , admetent que "és una reforma constitucional i per tant necessita una majoria reforçada que passa per un pacte entre el PP i el PSOE".





Aprofundeix que "aquesta és una proposta que ha fet el govern en conjunt, que ha plantejat a la cambra i és una proposta d'absoluta justícia perquè es milloren els drets dels discapacitats . Se'ls garanteix més autonomia personal i s'acaba amb un llenguatge que és feridora, perquè la paraula "disminuïts" és feridora".





"És una Reforma" ha dit Bolaños "que nosaltres posem en marxa perquè hi ha consens social. Totes les associacions de la discapacitat al món li donen suport, els organismes internacionals li recomanen al govern d'Espanya que la reforma vagi en aquesta línia. A aquest consens social nosaltres des del govern intentarem buscar també el "consens polític". D'aquí que el ministre reiterés "la crida per seure a parlar ia buscar una redacció que pugui ser compartida, però que acabi amb un llenguatge feridor i que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat per tenir la mateixa autonomia personal”.









INTERVENCIÓ COMPLETA DEL MINISTRE BOLANYS al NEW ECONOMOMY FORUM