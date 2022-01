El Barça també s'acomiada de la Copa

Nico, jugador del FC Barcelona, al partit de Copa del Rei /@EP





Fa només uns dies, el FC Barcelona deia adéu a la Supercopa d'Espanya després de caure derrotat contra el Reial Madrid. Van perdre, sí, però va ser una cosa així com una victòria psicològica, ja que van aguantar fins a la pròrroga i a força bon nivell davant l'actual líder de la Lliga. Se'n van anar orgullosos. Però segurament no puguin dir el mateix del partit d'aquest dijous a San Mamés, on de nou a la pròrroga van caure eliminats, aquesta vegada de la Copa del Rei, davant d'un Athletic Club que els va dominar durant dues hores.







Probablement Marcelino i Xavi donessin la mateixa ordre als seus jugadors: pressionar a dalt des de l'inici. Però els de Bilbao ho van fer millor. A la banda de Jordi Alba, Williams va trobar el buit perfecte per arribar fins a la porteria de Ter Stegen. I el Barça no va trobar espais, sinó que durant molt de temps va haver de replegar-se enrere per defensar. No perquè aquesta fos l'estratègia del partit, sinó perquè els van obligar els rivals.





Quan feia només dos minuts que l'àrbitre havia indicat l'inici del partit, els homes de Marcelino es van avançar al marcador. Ho van fer en la primera arribada clara, després d'una jugada de Nico Williams per la banda que finalment Muniain va colar per l'escaire de la porteria blaugrana amb una rosca. El Barça, durant uns minuts, va controlar el partit i al minut vint Ferran Torres va marcar el seu primer gol com a blaugrana.





El Barça seguia tenint la possessió, però l'Athletic Club jugava a la contra i posava en perill el conjunt català; Ter Stegen i Piqué van evitar anar-se'n al descans en desavantatge amb dues bones aparicions. Però a la segona meitat van ser els de Marcelino els que van seguir fent tremolar la porteria rival. Fins que van aconseguir el gol. El 86, després d'una falta de Muniain que va tocar Berenguer, la pilota va quedar morta i la va trobar Iñigo Martínez per enviar-la a la xarxa. Semblava que tenien la victòria, però Pedri va tornar a aconseguir l'empat després d'una centrada d'Alves.





El Barça va marcar dos gols, però aquests van ser els seus dos únics remats a porta. La possessió la van tenir durant molts minuts, però això no els va servir per crear perill. I a la pròrroga tampoc ho van fer. Va ser l'Athletic qui, de penal, va marcar el gol de la victòria. Així doncs, el Barça s'acomiada a vuitens de final de l'únic títol a què aspirava aquesta temporada. Ho fa, a més, amb la lesió d'Ansu Fati, que tot just es recuperava i tornarà a estar, de nou, entre quatre i sis setmanes de baixa.