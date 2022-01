Condemnat a 5 anys i 9 mesos de presó per atropellar mortalment una parella a Badalona

L'autor fugia d'un control dels Mossos a 130 km/h al març del 2020





L' Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys i nou mesos de presó un conductor que va provocar un accident amb dues víctimes mortals a Badalona (Barcelona) i que posteriorment va fugir de la policia, el mes de març del 2020.





A la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'home a una pena de cinc anys i sis mesos de presó com a autor criminalment responsable d'un delicte de conducció temerària , en concurs amb dos delictes d'homicidi comesos per imprudència greu i un delicte de lesions per també imprudència greu.





Així mateix, el tribunal l'ha condemnat com a autor d'un delicte d'abandonament del lloc de l'accident "en grau de temptativa, concorrent la circumstància atenuant de toxicomania ", a pena de tres mesos de presó i sis mesos de privació del dret a conduir vehicles i ciclomotors.





El mes de març del 2020 el conductor va envestir les dues víctimes --que circulaven amb motocicleta-- quan fugia d'un control dels Mossos d'Esquadra a Badalona, i anava a una velocitat superior als 130 km/h.





Després d'aquest succés, va continuar la fugida a peu i posteriorment va ser detingut a l'interior d'un bar de la zona, a més de comprovar que conduïa sota els efectes tant de l'alcohol com de substàncies estupefaents.





NOVA TÈCNICA



Segons un comunicat de l'Ajuntament de Badalona d'aquest dijous, per investigar els fets, la Guàrdia Urbana de la ciutat va aplicar a la instrucció de l'atestat policial de l'accident una " innovadora tècnica de reconstrucció i aclariment de sinistres viaris ": l'estudi de l'EDR (Event Data Recorder).





Aquest EDR, "conegut com la caixa negra dels automòbils", és un element del que disposen actualment els vehicles incorporat al sistema Airbag i que registra de forma constant la velocitat, acceleració, accionament del pedal del fre i moviments del volant, entre d'altres paràmetres.







Per aquest motiu, es tracta de la "primera sentència a l'Estat espanyol" en què el jutge ha disposat d'un element probatori basat en aquesta eina tecnològica, assegura el comunicat.