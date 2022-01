Prohibeix a la seva germana anar al seu casament perquè li va fer una "broma" cruel a la seva futura dona

Globus en un casament /@EP





Un nuvi va prohibir a la seva germana assistir al casament després de conèixer la broma tan cruel que li havia fet a la seva futura dona en el comiat de soltera.





Tot anava bé, fins que la germana del nuvi va anunciar durant la celebració del comiat que havia portat amb ella un convidat molt especial, apunta el mitjà Mirror. En aquell moment, va treure un esquelet vestit amb una samarreta de la germana petita de la núvia. La qüestió és que aquesta noia va morir quan tenia 16 anys, per la qual cosa va ser una broma de molt mal gust per a la jove que està a punt de casar-se.





Pel que sembla, el nuvi, de forma anònima, va enviar una carta explicant la història a una revista perquè la columnista l'aconsellés. Després del que ha passat, no sap què fer. La família li demana que ho superi, "no és com si fos l'esquelet reial de la germana morta". Però per a ell, que sap que la seva germana mai no havia acceptat del tot la seva futura dona, "no va ser una broma perquè ningú ho consideraria divertit ni esperaria que un altre es rigués".