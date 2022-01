Una oca desorientada passeja a prop de la Ronda Litoral

L'oca rescatada pels agents /@GUBBarcelona





La Guàrdia Urbana de Barcelona va viure un fet insòlit aquest dilluns: uns agents van haver de rescatar una oca que passejava, desorientada, pels voltants de la Ronda Litoral de Barcelona.





Així ho informen des del propi cos en un tweet recollit per Catalunyapress. Expliquen que es va requerir a una patrulla per posar fora de perill l'animal i indiquen que, probablement "buscava el refugi de biodiversitat del Parc de Diagonal Mar". Però com que estava desorientada, va haver de ser un "membre de la Guàrdia Urbana amb formació veterinària" qui la va rescatar.





Un usuari de Twitter ha aprofitat l'ocasió per denunciar la situació d'estrès que viuen les aus al parc esmentat pels agents. Assegura que per culpa dels gossos sense corretja que hi havia al parc el cap de setmana, les oques i altres animals que viuen a la zona del llac havien desaparegut dilluns.