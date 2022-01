Mor el cantant i actor Meat Loaf als 74 anys

El cantant i actor Meat Loaf va morir aquest dijous 20 de gener a l'edat de 74 anys, ha informat el seu representant. En un comunicat, han explicat que va morir "envoltat de la seva dona Deborah, les seves filles Pearl i Amanda i els seus amics més propers".







Loaf va tenir una extensa carrera musical i va vendre més de 100 milions d'àlbums per tot el món. Però a més, també va treballar com a actor i va aparèixer en més de 65 pel·lícules, entre les quals podem destacar Rocky Horror Picture Show o El Club de la Lluita .







Va néixer a Dallas, als Estats Units, i la seva última gran aparició en una producció va tenir lloc entre el 2017 i el 2018, a la ficció Ghost Wars. Donats els seus nombrosos treballs, tenia un gran nombre de seguidors. I s'hi ha dirigit la seva família.





"Sabem quant va significar per a molts de vosaltres i realment apreciem tot l'amor i el suport a mesura que avancem en aquest moment de dolor per la pèrdua d'un artista tan inspirador i un home tan bonic. Des del seu cor fins a les vostres ànimes... no deixeu mai de rockejar!”, escrivien.