Les Tanxugueiras





La setmana que ve tindrà lloc el Beniform Fest, on s'escollirà el proper representant d' Espanya a Eurovisió 2021. El renovat Festival de Benidorm comptarà amb 14 cantants i grups musicals que competiran -en el millor dels sentits- per representar el país a Torí el proper maig. RTVE ha aconseguit armar una selecció musical que brilla per la seva qualitat i pluralitat, però en aquest mitjà tenim unes clares favorites. En aquesta editorial, que editem mitjans en català, gallec i castellà, hi ha una candidatura que compleix tots els requisits per convertir-se en la més acaronada pels periodistes que treballen a PressDigital Group: les màgiques Tanxugueiras .





Per a qui no les conegui, és un grup musical que rescata les arrels del folklore gallec barrejant-les amb una producció 100% cuidada i actual. Les Tanxugueiras, amb la seva música, intenten homenatjar les dones gallegues que sense saber-ho van ser grans artistes. A la seva candidatura a per al Benidorm Fest, Terra, ens traslladen a la foliada, una festa on els gallecs es reuneixen per tocar, cantar i ballar. A més, han tingut un petit detall per a les altres llengües cooficials d'Espanya, afegint una frase en euskera i una altra en català a la cançó.





Aquest dijous us portem una petita entrevista amb les Tanxugueiras, que ara mateix estan líadíssimes preparant la seva posada en escena per al Benidorm Fest. Tot i això, com que elles són divines i sempre estan predisposades a atendre els mitjans, han aconseguit treure una mica de temps per xerrar amb CatalunyaPress i GaliciaPress:





P: Com afronteu la posada en escena al Benidorm Fest? Ens podeu donar alguna pista?





R: Estem molt contentes amb la feina per poder presentar un espectacle sorprenent. I no, no hi haurà foc a l'escenari. Comptem amb un equip de professionals de primer nivell, de Galícia, fonamentalment dones. Estem contentes per poder compartir aquest procés i esperem que el públic gaudeixi d'un espectacle que, per nosaltres, serà un orgull, perquè posarà el focus sobre la nostra cultura i tradició.



P: Què significaria per a vosaltres anar a Eurovisió cantant en una llengua cooficial espanyola? Sentiu que, en certa manera, també representeu els catalans i els bascos?





R: És una oportunitat històrica que, per primer cop, les llengües oficials tinguin un lloc protagonista. Per nosaltres el que és natural és viure, cantar, sentir en gallec. Com no gaudirem de poder mostrar la nostra cultura al món sencer?



Estem orgulloses de la nostra llengua, de la nostra tradició, de ser pandeireteiras. Per descomptat, volem posar en valor que vivim en un territori amb una diversitat lingüística i cultural plural. El saber, la cultura, el coneixement és riquesa. Per això intentem incloure les llengües oficials a Terra, per demostrar que és possible aquesta convivència. Encara que cantem en gallec, aquests anys hem col·laborat amb artistes d'Euskadi i de Catalunya. I ho continuarem fent.

P: De moment a la vostra pàgina web hi ha programats concerts a Vigo i la Corunya. Teniu plans per recórrer la península i especialment Catalunya?





R: El proper 26 de març vam arrancar la gira Midas de presentació del nostre tercer disc. Les entrades per a la Corunya i Vigo ja estan esgotades (es van esgotar en menys de 10 hores), però les properes setmanes anunciarem noves dates a tota la península. El primer gran festival on participarem serà el SanSan, a Benicàssim, al mes d'abril. I tant de bo puguem tornar aviat a Catalunya. Aquest any hem actuat a Manresa i tenim ganes de tornar a la vostra terra.

















Per acabar, us deixem la cançó de Tanxugueiras, Terra, un viatge auditiu cap a aquesta Galícia més tradicional. I de pas us demanem el vot per a elles al Benidorm Fest, tant per a la semifinal de dimarts que ve com per a la final del dissabte 29. Fem vibrar Europa amb el folklore gallec!