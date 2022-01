Raquel Sánchez aplaudeix la decisió del TS sobre els indults i acusa el PP de "seguir judicialitzant-ho tot"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez /@EP







La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrat que la decisió del Tribunal Suprem sobre els indults als presos del 'procés' valida la que va prendre el Govern i ha criticat el Partit Popular per "seguir judicialitzant-ho tot" .





"La mesura que es va adoptar al seu dia pel Govern estava plenament justificada i complia amb els requisits que pot valorar el Consell de Ministres per concedir els indults", ha explicat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, després de ser preguntada sobre si l'Executiu se sent reforçat amb la decisió del TS.





Sánchez ha defensat que els indults "estan previstos a la Constitució i en aquesta estratègia de continuar confrontant amb Catalunya". Així, davant de "l'estratègia" del PP, ha posat en valor la de l'Executiu "d'acord, de pacte i sempre en el marc de la Constitució".





Amb tot, ha insistit que el rebuig del Suprem a tots els recursos contra aquests indults per falta de legitimació “vàlida” la decisió que va prendre el Consell de Ministres. "Això va tenir resultat a Catalunya i ara som capaços de recuperar unes relacions que es van veure trencades i que ens permeten avançar pel benefici de catalans i espanyols", ha explicat.





Ha insistit que "l'important és marcar dos estils diferents d'enfrontar-se als problemes". "El PP és diferent. És confrontació, negacionisme, obstruccionisme", ha conclòs.