Els Mossos crearan una "cibercomissaria" per perseguir el crim online

El projecte atendrà les noves modalitats d'emergències /@EP





El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, ha anunciat aquest divendres que el cos crearà una "cibercomissaria" per perseguir el crim online, un dels reptes que considera que ha d'afrontar la policia catalana a la seva nova etapa.





En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que el nou projecte policial, després de la renovació de la cúpula, prioritzarà les decisions plurals i "atendre les noves modalitats d'emergències": cultiu i tràfic de cànnabis, amb les seves conseqüències, i el cibercrim.





La cibercomissaria --que serà digital-- serà la "gran protagonista" del decret d'estructura del cos que preveuen aprovar el 2022, després de rebre l'últim any 48.000 denúncies per estafes en línia i obrir 250 investigacions per temes relacionats amb la pornografia en els últims tres anys.