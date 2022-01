Mercadona incrementa un 6,5% el sou a la plantilla

Treballadors de la peixateria de Mercadona /@EP





El Comitè de Direcció de Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda en línia, ha acordat, en coherència amb el Model de Qualitat Total de la companyia, pujar un 6,5% el sou de tota la seva plantilla per garantir el poder adquisitiu de les més de 93.300 persones que té a Espanya.





Aquesta mesura s'adopta dins d'un escenari complex com el que s'està vivint i on totes les persones que formen part de Mercadona són “essencials” per adaptar-se amb agilitat i determinació, perquè ells són el millor actiu dels clients; com més els satisfan, més avança Mercadona, ha informat l'entitat en un comunicat.





A partir del gener d'aquest any, el salari mínim d'entrada a Mercadona durant el primer any serà de 1.425 euros bruts al mes, és a dir, 87 euros més al mes que el 2021 .





Fa anys que Mercadona impulsa una política de RRHH, pionera en el sector, que aposta per la conciliació, la formació i el desenvolupament personal i professional dels que componen la seva plantilla.





Amb aquest increment salarial, reforça la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat que la companyia fa des de fa més de 25 anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir en fixos tota la plantilla.