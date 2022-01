La Banca Internacional de CaixaBank revalida el segell Aenor de qualitat de gestió de clients

u

Una oficina de Caixabank /@EP





La xarxa de Banca Internacional de CaixaBank ha revalidat la certificació d'Aenor de qualitat en el model de gestió per a la prestació de serveis financers, segons un comunicat de l'entitat aquest divendres.





A la nova auditoria, Aenor ha destacat com a punts forts “ els creixements en quota de mercat i el compliment dels objectius previstos ” fins i tot malgrat la pandèmia. A més, ha subratllat el tractament que s'ha fet dels casos d'èxit "per transmetre bones pràctiques " i el programa internacional Bank Expert.





Aenor destaca que la xarxa de Banca Internacional ha incrementat la seva quota de mercat tant a nivell europeu com internacional, i presenta una tendència positiva en dades com ara volum i evolució del negoci i en venda de producte propi.





També té en compte la millora de la formació dels professionals de la xarxa i un esforç més gran per donar a conèixer l'àrea de Banca Internacional dins de les altres àrees del banc per tal de millorar la col·laboració entre els diferents segments de l'organització.





La renovació de la certificació d'Aenor ha suposat una auditoria detallada al model de gestió del negoci de Banca internacional de CaixaBank, duta a terme entre juliol i setembre de 2021.





LA XARXA DE BANCA INTERNACIONAL DE CAIXABANK





La Banca Internacional de CaixaBank ofereix suport als clients de la xarxa d'oficines, de CIB i de Banca d'Empreses que operen a l'exterior, així com a large corporate locals, a través de cobertura mundial amb més de 150 professionals, 27 punts de presència internacional i acords amb més de 1.760 bancs corresponsals.





La xarxa de CIB&IB de CaixaBank està composta per sucursals a Alemanya, França, Marroc, Polònia, Portugal, Regne Unit, totes elles, a excepció de Portugal, autoritzades pel regulador espanyol i local per proveir certs serveis financers i bancaris, com ara finançament a curt i llarg termini, factoring, confirming, i altres de similars dins d'aquest tipus d'activitats.





A més, l?entitat compta amb 18 oficines de representació repartides pels 5 continents. Les oficines de representació ofereixen acompanyament a empreses multinacionals amb filial a Espanya, així com empreses espanyoles amb projectes a l'estranger. Entre les principals àrees de cobertura destaquen trade finance, payments, corporate i project finance.