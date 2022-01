El TSJC declara ferma la sentència del 25% de castellà i atorga al Govern dos mesos per executar-la

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya /@EP







El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes i el Govern té a partir d'ara un termini de dos mesos per executar-la.





En una resolució, el TSJC declara ferma la sentència pronunciada el 16 de desembre del 2020 després de la inadmissió del recurs de cassació de la Conselleria d'Educació de la Generalitat davant del Tribunal Suprem, després de rebre'n les actuacions aquest 20 de gener.





La Generalitat té ara un termini de deu dies per rebre la notificació de la sentència i respondre com executar-la i perquè "indiqui l'òrgan responsable del seu compliment".





A partir del 20 de gener s'ha activat el termini de dos mesos per executar-la com estipula l'article 104 de la Llei contenciosa administrativa per executar una sentència ferma.





" Transcorreguts dos mesos a partir de la comunicació de la sentència o el termini fixat en aquesta per al compliment de la decisió conforme a l'article 71.1.c), qualsevol de les parts i persones afectades podrà instar-ne l'execució forçosa ", assenyala l'article.





Contra aquesta resolució cal interposar recurs de resposició en el termini de cinc dies comptadors des de l'endemà de la seva notificació, expressant la infracció en què la resolució hagi incorregut a judici del recurrent, i si no el complissin els requisits establerts s'inadmetrà mitjançant decret directament recorreble en revisió.





El Tribunal Suprem va reafirmar l'obligació d'un mínim del 25% d'ensenyament en castellà dins del sistema educatiu de Catalunya que va fixar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després d'inadmetre el recurs de la Generalitat.