Preocupació per l'estat de salut d'Antonio Resines quan es compleix un mes del seu ingrés a l'UCI

Aquest dissabte es complirà un mes des que Antonio Resines ingressés a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tenia una pneumònia bilateral causada pel Covid-19 i, encara que el seu estat de salut era delicat, es trobava "estable dins la gravetat".





Així, en un primer moment, les notícies eren esperançadores. “Es troba conscient i no necessita ventilació mecànica. Us mantindrem informats davant de qualsevol novetat”, es podia llegir en un comunicat. Però amb el pas dels dies, la preocupació ha augmentat.





La seva dona, Ana Pérez-Lorente, i el seu fill tenen silenci sobre com es troba l'actor. Quan se'ls pregunta, no volen donar informació, perquè sembla que no hi ha novetats. Però sí que en parlen alguns dels seus amics i companys de professió. L'últim, Juan Echanove: "No sé què passaria amb mi si el meu amic Resines no en sortís . Cada dia, quan m'aixeco, el primer que penso és: 'El meu amic Resines està lluitant', és un lluitador, el millor de tots nosaltres, amb diferència”, relatava en una entrevista per a La Sexta.





També parlava sobre l'estat de salut de Resines el seu amic Javier Gutiérrez en un lliurament de premis: “Cal tenir certa precaució perquè ja sabem de molts pacients i, de gent coneguda, que fas un passet davant, un darrere. No cal llançar les campanes al vol però l'Antonio és un paio molt fort i estic segur que es recuperaran molt aviat. No, no podrà amb ell. Jo confio que sortirà endavant perquè és un paio molt fort".