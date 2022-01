L'ONCE i la Unió per la Mediterrània fan de Barcelona la capital de la Discapacitat i Inclusió Social al gener

I Conferència Mediterrània sobre Discapacitat i Inclusió Social





Una de cada set persones experimenta algun tipus de discapacitat (OMS, 2021), confrontant diverses barreres per incloure'ls en alguns aspectes clau de la societat, més encara en el context de la pandèmia del Covid-19. La I Conferència Mediterrània sobre Discapacitat i Inclusió Social , organitzada per la Secretaria de la Unió per la Mediterrània i el Grup Social ONCE, és un esdeveniment regional que reunirà els responsables polítics, experts de la societat civil, així com actors públics i privats per a compartir recomanacions de polítiques i millors pràctiques per a les agendes post-Covid i els programes de recuperació a la regió mediterrània .





En aquesta conferència s'analitzaran tres temes i se'n debatrà. Aquests són, per una banda, els desafiaments i les limitacions que enfronten les persones amb discapacitat en termes de drets humans , com són l'accessibilitat i l'ocupació. D'altra banda, es tractarà la importància de la perspectiva de gènere a les futures agendes i programes de recuperació.





El paper del turisme accessible a la inclusió de les persones amb discapacitat.





El programa de la conferència serà el següent:





26 de gener / 9.00-10.00 Paraules d'obertura





Nasser Kamel - Secretari General, UpM

- Secretari General, UpM Alberto Durán - Vicepresident Primer del Grup Social ONCE

- Vicepresident Primer del Grup Social ONCE Ionnis Vardakastanis - President de la Xarxa Euromediterrània de Persones amb Discapacitat, president de l´Aliança Internacional de la Discapacitat, president d´EDF.

- President de la Xarxa Euromediterrània de Persones amb Discapacitat, president de l´Aliança Internacional de la Discapacitat, president d´EDF. Nawaf Kabbara - President de l'Organització Àrab de Persones amb Discapacitat, AOPD.

- President de l'Organització Àrab de Persones amb Discapacitat, AOPD. Discurs dobertura a càrrec dHelena Dalli-Comissària Europea dIgualtat.





26 de gener





10.00-12.30 Drets Humans, Accessibilitat i Inclusió Social de les persones amb discapacitat

13.45-15.45 Ocupació de persones amb discapacitat: panorama regional





15.45-17.30 La perspectiva de gènere: agendes nacionals de discapacitat i programes de recuperació





27 de gener/ 9.00-11.30 Persones amb discapacitat al sector turístic





12.00-13.00 Conclusions de la Conferència

John Paul Grech- Secretari General Adjunt responsable d'Afers Socials i Civils- UpM

Javier Güemes- Director de Relacions Internacionals- Grup Social ONCE





13.00 Cloenda

Miguel Carballeda Piñeiro- President Grup Social ONCE.

José Manuel Albares- Ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació





SOBRE LA UPM I L'ONZE





La Unió per la Mediterrània (UpM) és l' única organització intergovernamental euromediterrània que reuneix els països de la Unió Europea i 15 països del sud i est del Mediterrani. La UpM proporciona un fòrum per enfortir la cooperació regional, el diàleg i la implementació de projectes i iniciatives concretes que tinguin un impacte tangible en els ciutadans, especialment en els joves, per complir els tres objectius estratègics de la regió: estabilitat, desenvolupament humà i integració.







El Grup Social ONCE , per la seva banda, és la conjunció de la tasca d'ONCE, Fundació ONCE i Ilunion amb una mateixa identitat i prioritat clarament establerta : la plena inclusió i l'accés a la vida independent de les persones cegues i amb una altra discapacitat a Espanya i al món. És el generador mundial d'ocupació i prestador de serveis socials més grans per a aquestes persones.