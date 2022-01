AireS - La Izquierda rebutja fermament enviar tropes espanyoles a Ucraïna

Aires - L'Esquerra rebutja que tropes espanyoles vagin al conflicte a Ucraïna /@AIREs - L'Esquerra





Aquest dijous coneixíem que Espanya no descartava enviar tropes a Ucraïna si el conflicte empitjoraria. “ Espanya ha estat molt clara. Estem treballant al si de la UE per si això fos necessari ”, deia José Manuel Albares, ministre d'Exteriors. Una cosa amb què estan totalment en contra des de l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya.





Des del seu punt de vista, "més de trenta anys després de la dissolució del Pacte de Varsòvia i de la mateixa Unió Soviètica seguim havent d'aguantar les piruetes a la vora de l'abisme d'una suposada organització defensiva, l'OTAN , que alguns ingenus pensaven que es dissoldria juntament amb la seva adversària”.









Després, afegien que "hem de suportar veure'ns abocats a una conflagració de dimensions apocalíptiques per l'obstinació dels governants de certs Estats membres de l'OTAN d'expandir sense límits aquesta organització militar, totalment mancada ja de sentit, com no sigui alimentar una indústria armamentista nostàlgica, pel que sembla, del gran negoci que li va suposar la Guerra Freda”.







Per AIREs - L'Esquerra, “com gairebé sempre que es vol justificar una guerra, el primer pas consisteix a acusar d'agressor el futur agredit ”. I posen diversos exemples per argumentar-ne l'opinió. "Ho van fer els EUA el 1898 en declarar la guerra a Espanya prenent com a pretext l'explosió i l'enfonsament, el 15 de febrer d'aquell any, del seu cuirassat Maine. Ho va fer l'Alemanya de Hitler el setembre del 1939 simulant una violació polonesa de la frontera comuna. I novament ho van fer els Estats Units, a l'agost de 1964, justificant l'enviament de tropes al Vietnam amb l'incident del Golf de Tonkin (la falsedat de la interpretació inicial del qual com a agressió nord-vietnamita ha quedat recentment demostrada)", assenyalen.





Després, per acabar, escriuen: "A AIREs – La Izquierda contemplem amb gran preocupació la tensió existent i manifestem el nostre més ferm rebuig a la hipotètica participació de tropes espanyoles de terra, mar o aire en aquesta nova aventura de l'OTAN . Situacions com la present ens fan donar la raó al 43% dels votants espanyols que al referèndum de 1986 es va pronunciar en contra de la permanència d'Espanya a l'Aliança. Algun dia ens hauran d'explicar certs polítics d'aquest país coneguts pel seu fervor “atlantista” en què beneficia, de què serveix a Espanya la participació a l'OTAN i el manteniment de bases aèries i navals nord-americans al nostre territori”.





"A AIREs pensem que la millor garantia de mantenir la pau alhora que es defensen els interessos del nostre país no és formar part d'organitzacions que fins ara només han servit per involucrar-nos en confrontacions llunyanes i alienes que han costat sacrificis de vides inútils. La manera d'assolir l'objectiu abans esmentat no és apostar per la diplomàcia de les canoneres, sinó per la dels acords econòmics mútuament beneficiosos , posseint, això sí, prou capacitat militar autònoma per defensar-nos de les úniques agressions que cal estimar com a possibles . I entre aquestes no hi ha, certament, la que ens pogués venir dels territoris de l'antiga Unió Soviètica”, finalitzen.