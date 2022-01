Revés a la Generalitat: la Justícia dona dos mesos per aplicar el 25% de les classes en castellà a Catalunya

Escula /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat un termini de deu dies a la Generalitat perquè informi com aplicarà la sentència ferma que imposa un 25% de classes en castellà a les escoles catalanes, encara que el Govern ja ha dit que "no canvia res" i prepara "un desplegament normatiu". No obstant això, l'Executiu català compta amb un màxim de dos mesos per donar compliment al dictamen.





En la resolució, que pot ser recorreguda, la lletrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la fermesa de la sentència que el tribunal va dictar el desembre del 2020, una vegada el Suprem ha decidit no admetre a tràmit el recurs de cassació interposat per la Generalitat contra la decisió.





La sentència ordena a la Generalitat garantir que el castellà sigui llengua vehicular, com a mínim, al 25% de les matèries de les escoles de Catalunya, encara que el Govern ja ha anunciat que no introduirà cap canvi en el model d'immersió lingüística.





LA RESPOSTA DEL GOVERN





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat en el seu perfil de Twitter que "el català no es toca i l'escola catalana tampoc", i ha afegit que "no permetrem que es posi en risc la cohesió social". Aragonès ha explicat que "estem treballant en el desplegament normatiu per reafirmar el model d'escola catalana" i ha demanat: "ja n'hi ha prou de polititzar l'educació".

En sentit anàleg, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha afirmat que la resolució del TSJC "no canvia res", per la qual cosa la Generalitat "seguirà aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)".





Segons el conseller d'Educació, el seu departament respondrà al TSJC quan rebi la comunicació del tribunal, i encara que no ha avançat els termes de la resposta, sí que ha subratllat que des de la Generalitat se seguirà "donant compliment la LEC". La LEC, ha recordat, "marca que, en acabar l'etapa d´educació obligatòria, els alumnes han de tenir assumides les competències en llengua castellana i catalana".





González Cambray ha lamentat “la judicialització” que pateix el model educatiu català, tot i que aquest “ha estat d'èxit i de cohesió social durant dècades”. També ha confirmat el compromís del Govern de “desplegar un nou marc normatiu per enfortir i normalitzar el model lingüístic a Catalunya”.





IGNORAR LA SENTÈNCIA





Des de l'entitat Òmnium Cultural i el seu president, Jordi Cuixart, han fet una crida a "defensar el model d'escola catalana" i han demanat que "s'ignori la sentència". "Cal que es protegeixi el professorat i l'alumnat, i també que es garanteixi la cohesió social", ha apuntat Cuixart en un missatge difós a Twitter.





Segons el president d'Òmnium, "no es pot acatar una sentència que ataca l'escola, la llengua i la convivència", i ha demanat "blindar un consens bàsic, exemple de cohesió i orgull de país".





SENTÈNCIA "PERFECTA"





Des del pol oposat a Òmnium, la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, ha expressat el seu temor que el Govern presenti un recurs de reposició a la resolució del TSJC, però ha indicat que li sembla "perfecte" que el tribunal hagi declarat ferma la sentència.





També ha indicat que, si la Generalitat no aplica la sentència i el Govern central "no l'obliga a fer-ho", aleshores la seva associació interposarà "una demanda col·lectiva davant del TSJC per aconseguir que s'apliqui i per a la qual comptem amb el suport de 300 famílies".