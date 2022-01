CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Olives per fer oli /@EP





Bona tarda lectores i lectors!





Ja som divendres i com que està a punt d'arribar el cap de setmana, avui us portem un pla per passar el dia i conèixer una mica més el nostre territori i gastronomia. L'activitat en qüestió es tracta de la 59a Fira de l'Oli que se celebra des d'avui fins diumenge a les Borges Blanques (Les Garrigues). Aquesta fira ha esdevingut un dels millors aparadors per presentar les novetats del sector oleícola, donar visibilitat als productes agroalimentaris i, evidentment... comprar oli del bo!





L'edició d'enguany reuneix 30 expositors del sector de l'oli de qualitat verge extra i 49 expositors agroalimentaris de proximitat, que ocupen entre tots una superfície de més de 5.000 metres quadrats. La fira acollirà una seixantena d'activitats com ara tallers, presentacions i demostracions gastronòmiques amb reconeguts xefs com és el cas dels germans Sergi i Javier Torres; Pep Moreno, del restaurant Deliranto de Salou; Quico Arumí, de Can Jubany, o el guanyador de 'Masterchef' 2021, Arnau París, entre d'altres.







