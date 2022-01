Reguladors internacionals demanen "vacunes multivalents" perquè les actuals no frenen òmicron

La Coalició Internacional d'Autoritats Reguladores de Medicaments (ICMRA, per les sigles en anglès) considera, davant la pèrdua d'efectivitat de les vacunes actuals per les noves variants de la Covid-19, que cal desenvolupar una estratègia a llarg termini sobre els tipus de vacunes necessàries per gestionar la pandèmia en el futur.





Vacunes contra el Covid-19 /@EP





"Aquesta és una discussió global en curs, que es troba a la cruïlla de la ciència, la política pública i la salut pública i requerirà coordinació entre els prenedors de decisions de salut pública a tots els nivells", assenyala l'Agència Europea del Medicament ( EMA, per les sigles en anglès), present al taller sobre la resposta global a la variant COVID-19 Òmicron organitzat per l'ICMRA.





DEMANEN EL DESENVOLUPAMENT DE VACUNES MULTIVALENTS





Pel que fa a les composicions de vacunes actualitzades, els reguladors mundials encoratgen la comunitat científica internacional i els desenvolupadors de vacunes a buscar enfocaments alternatius a les vacunes monovalents. En opinió dels reguladors, les empreses també haurien d'explorar la viabilitat de desenvolupar vacunes variants bivalents o multivalents per determinar si ofereixen avantatges a les vacunes monovalents.





Els participants de la reunió, segons informa l' EMA, van animar a fer estudis clínics per donar suport a l'ús d'una nova vacuna. Aquests estudis hauran d'estar dissenyats per demostrar que la resposta immune, mesurada com a anticossos neutralitzants, generada per la vacuna actualitzada és superior a l'aconseguida amb les vacunes actuals.





"La capacitat de les vacunes actualitzades per neutralitzar de manera creuada altres variants d'interès seria una característica addicional pel que fa a l'amplitud de la protecció proporcionada per la vacuna actualitzada", afirmen a l'informe de la reunió, celebrada el 12 de gener passat i copresidida per l'EMA i l'Agència Nord-americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès).





En revisar les dades sobre l'impacte d' Òmicron, els participants van concloure que les vacunes actuals ofereixen menys protecció contra infeccions i malalties lleus causades per aquesta variant. Tot i això, la vacunació continua oferint una protecció considerable contra l'hospitalització i la COVID-19 greu amb Òmicron, especialment després d'una dosi de reforç. Cada cop és més clar que es necessita una dosi de reforç per estendre la protecció de la vacuna.





MIG MILIÓ





Israel és el país que més ha avançat en la vacunació, ja que ha estat el primer a estudiar la quarta dosi. Tant és així, que més de mig milió de persones (el 6% de la seva població) ja tenen quatre punxades. Tot i això, ni tan sols així s'ha frenat l'expansió d'Ómicron.





En un estudi publicat aquest dilluns i avalat pel Ministeri de Sanitat d'Israel, els investigadors apunten que una quarta dosi augmenta els anticossos generats per la tercera. Això es tradueix en una protecció molt alta davant d'alfa i delta, però no passa el mateix amb Òmicron: algunes persones s'han contagiat malgrat acabar d'administrar-se una quarta punxada.





Cal recordar que la variant Òmicron presenta un elevat nombre de mutacions a la proteïna S, a partir de la qual es va desenvolupar la vacuna pensada per al virus original de Wuhan. Per tant, presenta una fuga més gran a la immunitat adquirida tant per una infecció prèvia com per aquests fàrmacs.





La directora de la investigació i cap del servei de malalties infeccioses del Centre Sheba, Gili Regev-Yochay, va indicar que “la quarta dosi no sembla suficient per frenar a la variant òmicron”. Després, va afegir: "Pel que sabem fins ara, el nivell d'anticossos exigits per estar protegits davant de la infecció per òmicron és presumiblement massa alt per a les dues vacunes".





Així ho han conclòs després d'analitzar els casos de 154 sanitaris que havien rebut una quarta dosi de Pfizer, els de 120 metges vacunats amb una quarta dosi de Moderna i els del voltant de 300 persones sense revacunar.





Però encara que no eviti el contagi, sí que evita la malaltia greu: d'entre els contagiats durant l'estudi, no hi va haver ningú que requerís hospitalització. Tots van cursar la malaltia amb símptomes lleus o asimptomàtics.





Tot i això, els reguladors internacionals consideren necessari adaptar les vacunes a les noves variants per poder fer front a la pandèmia.