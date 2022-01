Mor un motorista de 25 anys després de perdre el control a Barcelona

Mossos /@Ep





Un conductor de moto de 25 anys va morir aquest dijous després de perdre el control del vehicle amb què circulava a l'Avinguda Carrilet amb la Rambla de Badal de Barcelona. En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de la ciutat ha explicat que el sinistre va tenir lloc poc després de la una de la matinada.





Fins al lloc dels fets es van traslladar efectius de la Unitat de Recerca i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el van traslladar a l'hospital, on va morir hores després.





El consistori ha lamentat la mort del motorista, ha traslladat el condol a la família i amistats, i ha reafirmat el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit. Han explicat que aquesta és la segona víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.