Diferents vehicles elèctrics i projectes logístics: el 'hub' de la Zona Franca va avançant

Nissan a la Zona Franca /@EP





La Comissió de Reindustrialització de Nissan ha avançat en la definició del pla del 'hub' d'electromobilitat liderat per QEV Technologies, segons ha informat Nissan en un comunicat.





A la reunió d'aquest divendres, s'ha discutit la configuració futura de l'espai que actualment ocupen les instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona per donar resposta a les necessitats del projecte.





En la configuració plantejada, el 'hub' ocuparia la major part de les instal·lacions i utilitzaria les dues línies productives de Nissan per produir diversos models de vehicles elèctrics. D'altra banda, es reservaria part de l'espai per a projectes logístics proposats pel 'hub' per complementar l'activitat i el projecte d'inversió i diferents espais per a futurs projectes industrials.





La divisió d'espais discutida a la reunió permetria al Centre Tècnic Europeu de Nissan a Espanya mantenir la seva ubicació actual.





La definició final de com quedaran les instal·lacions de Zona Franca amb la incorporació del 'hub' i les solucions logística i industrial “es debatrà al si del comitè tècnic de la comissió de reindustrialització en els propers dies”, en la qual també participaran el 'hub' i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).





SANT ANDREU I MONTCADA



La Comissió també ha analitzat l'estat dels projectes de reindustrialització dels centres de Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac (Barcelona), i ha mostrat el seu convenciment “per trobar solucions beneficioses per a totes les parts” en els aspectes encara pendents.





El secretari general d'Indústria i PIME del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Raül Blanco, ha apuntat la necessitat de “tancar escenaris i acords les properes setmanes". La directora general d'Indústria de la Generalitat, Natàlia Mas, ha afegit que s'ha avançat en la configuració “per garantir les millors opcions pel projecte del 'hub'”.





Per part seva, el responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres, ha assegurat que "ha arribat el moment" de concretar el desplegament del projecte del 'hub' als terrenys de la planta de la Zona Franca.