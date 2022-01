Cauen les temperatures aquest dissabte fins als -7ºC a Catalunya i tot l'estat

Albacete /@EP





Un total de 27 províncies a onze comunitats autònomes tindran aquest dissabte avís groc per risc de vents, fenòmens costaners i, sobretot, per temperatures mínimes molt baixes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, les temperatures nocturnes seran molt baixes i s'esperen gelades amb temperatures d'entre -4 i -7ºC a Lugo, Orense, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Sòria, Segòvia, Salamanca, Zamora, Valladolid, La Rioja, Navarra, Osca, Saragossa, Terol, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Conca.





A més, els fenòmens costaners posaran amb avís groc a La Corunya i Lugo, on bufarà vent de l'est o del nord-est amb força 7; mentre que el color groc estarà motivat a Cadis, Màlaga, Granada i Almeria, per vents de l'est amb força 7 i onades de 2 a 3 metres.





La predicció de l'AEMET per a aquest dissabte assenyala que a les Balears i al sud de l'àrea mediterrània peninsular s'esperen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats, amb probables precipitacions febles al sud de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Almeria i àrea de l'Estret.





A la resta de la Península predominaran els cels poc ennuvolats o clars, però hi haurà intervals de núvols baixos a la resta del quadrant sud-est peninsular i, només a primeres hores, a l'àrea cantàbrica i l'alt Ebre. Així mateix anirà augmentant la nuvolositat de tipus mitjà i alt al terç sud-oest peninsular.





A les Canàries es mantindran els intervals ennuvolats i seran probables les precipitacions febles al nord-oest de l'arxipèlag. Mentrestant, al sud de Castella-la Manxa i a les depressions del nord-est no es descarten bancs de boira matinals.





A bona part de la Península les temperatures pujaran, però baixaran a la vall de l'Ebre i el quadrant sud-est. Les mínimes tendeixen a baixar a la meitat nord peninsular, on es reforçaran les gelades, però tendiran a pujar a la meitat sud i seguiran les gelades a l'interior sud-est, encara que només de manera feble.





El vent de Llevant fort bufarà a l'Estret mentre que es preveuen intervals de vent fort de l'est al nord de Galícia i, durant les primeres hores del dia, del nord a l'Empordà. A la resta de la Península predominaran els vents fluixos i seran variables o de component sud a les Canàries.