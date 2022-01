Silence avisa que si no ocupa la planta de Montcada de Nissan, marxarà

Moto de Silence /@EP





El comitè d'empresa de Nissan ha informat els treballadors que l'empresa de motos elèctriques Silence ha alertat, en una carta a la Mesa, que si no és el projecte elegit per a la planta de Montcada i Reixac “no estaria interessada a continuar en el procés”.





En un missatge enviat aquest divendres als treballadors, els representants de la plantilla han demanat que es traslladi a Silence l'"alternativa" d'ubicar-se en un espai disponible a la planta de la Zona Franca, ja que el projecte de 'hub' d'electromobilitat liderat per QEV Technologies planteja la possibilitat de reservar espai industrial per a altres projectes.





A més, el comitè ha demanat que els projectes logístics que preveu incorporar el pla del 'hub' “aportin valor afegit al projecte final”. Ha explicat que a la reunió de la Comissió de Reindustrialització d'aquest divendres s'han compromès a estudiar aquests plans vinculats al projecte industrial i ubicats a zones que no comprometin el sòl industrial.





Han considerat que renovar les naus de la planta de Sant Andreu de la Barca "implicaria un gran retard en la implantació del projecte del 'hub' per a la planta", perquè caldria esperar que s'acabin les obres de construcció d'unes noves naus.





Com a alternativa, els responsables del projecte del 'hub' han proposat traslladar els actius de Sant Andreu a la planta de Montcada i han presentat un nou projecte que unifica les dues plantes en una.