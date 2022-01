El Defensor del Pacient vol que les operacions quirúrgiques es gravin si ho desitja l'intervingut

Intervenció quirúrgica /@EP





L' Associació el Defensor del Pacient proposa que es gravin les intervencions quirúrgiques si els pacients ho sol·liciten o si per la seva complexitat previsible s'aconsella, ja que "és el suport tècnic més adequat per recollir la informació del que ha passat a la seva cirurgia, tant per a fins terapèutics com a jurídics".





Entenen que no es pot establir per llei l'enregistrament de totes les intervencions quirúrgiques, “per excessiu i innecessari”, però veu “incomprensible” que en plena era digital no es dugui a terme un registre audiovisual de l'operació, “que serviria per aportar llum en els casos de mala praxi com a mitjà de prova, tant per a profit del pacient quan fos justa la seva denúncia, com del cirurgià quan fos infundada”.





PETICIÓ FORMAL





Per tot això, fa una petició formal al Govern central i a totes les autoritats sanitàries perquè duguin a terme les mesures oportunes per fer efectiu "ja" el dret de tots els pacients que sigui gravada la seva intervenció quirúrgica.





I s'empara a la Llei d'Autonomia del Pacient 41/2002, a l'article 15 que establia que “la història clínica incorporarà la informació que es consideri transcendental per al coneixement veraç i actualitzat de l'estat de salut del pacient. Tot pacient o usuari té dret que en quedi constància, per escrit o en el suport tècnic més adequat, de la informació obtinguda en tots els seus processos assistencials...".





"És obvi que, en aplicació de l'anterior, en els temps que corren el pacient té dret que es gravi la seva intervenció, ja que aquest és el suport tècnic més adequat per recollir la informació del que ha passat a la seva cirurgia per a fins terapèutics com a jurídics. Continuar com fins ara sense implementar aquest mitjà, si més no a petició del pacient com es diu, resulta completament anacrònic, i equivaldria que per exemple els tribunals de justícia no gravessin els judicis, com passava fins a principis d'aquest segle quan el seu contingut es documentava únicament a l'acta del secretari judicial", conclou.