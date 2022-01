Unides Podem, Bildu, Més País i la CUP en contra de l'enviament de tropes espanyoles a Ucraïna

Fregata Blas de Lezo /@EP





Els partits que componen Unides Podem (Podem, IU, En Comú Podem i Aliança Verda) juntament amb Bildu, BNG, la CUP, Més País i Compromís han rubricat un manifest en què rebutgen l'enviament de tropes espanyoles a la zona del Mar Negre, en plena crisi entre Rússia i Ucraïna. Per això, han exigit diàleg i mesures diplomàtiques concretes que frenin aquesta escalada "bèl·lica".





També han assegurat que "no té sentit que ara l'OTAN s'estengui a Ucraïna i Geòrgia "per interessos" dels Estats Units, ja que és "percebut per Rússia" com una "amenaça militar" que afegeix "més tensió" a una zona que" ja ha patit massa".





En aquest text, les organitzacions signants mostren la seva "preocupació" per l'augment de la "tensió bèl·lica" entre els EUA i Rússia a causa de la situació al voltant d'Ucraïna, un conflicte que només es podrà resoldre des del "diàleg", la "distensió" i el "convenciment de la pau com a únic camí".





"Rebutgem frontalment qualsevol amenaça o agressió militar a un Estat sobirà, així com l'enviament de tropes espanyoles al Mar Negre i Bulgària en el marc de l'OTAN", han desgranat en aquest document, titulat 'Manifest per la pau i per evitar una nova guerra a Europa'.





DEMANEN CESSAR L'INGRÉS D'UCRAÏNA A L'OTAN



D'aquesta manera, insisteixen que no hi ha d'haver enviament "ni de tropes ni armament" a Ucraïna, així com cessar els plans que aquest país d'ingressar a l'OTAN, en entendre que suposa una "ruptura" dels compromisos adquirits per aquesta organització.





També raonen que la tensió entre Rússia i els EUA "escala des de fa mesos a causa de l'increment sense precedents del suport militar de diferents països occidentals al Govern d'Ucraïna", així com el desplegament de tropes a banda i banda de la frontera i l'"amenaça" “de derivar un conflicte armat.





LA UE HA D'EVITAR "VEURE'S ARROSSEGADA"



Davant d'això, consideren que la Unió Europea (UE) "ha d'evitar veure's arrossegada" en aquesta deriva i formular "propostes concretes de desescalament" que evitin un "conflicte que perjudica greument Ucraïna i tot Europa en aquests moments de pandèmia i de dificultats en els mercats mundials de l'energia”.





També manifesten el respecte a la "sobirania" dels pobles i rebutgen amenaces militars "d'un país a un altre Estat sobirà, sigui de qui sigui", així com qualsevol "canvi de frontera per la via de l'agressió militar".





Després de recalcar que el conflicte a Ucraïna no és nou, els vuit partits desgranen que aquest país "ha de poder construir el seu futur democràtic sense cap ingerència".





"NO PODEM PERMETRE QUE TORNA LA GUERRA FREDA"



"Però ara no podem permetre que pugi de nivell ni que ens tanquin en un vell esquema de 'Guerra Freda'. La 'Guerra Freda' i l'OTAN són etapes ja superades. No podem tornar a recrear-la", han emfatitzat per incidir que, en ple 2022, l'acció internacional ha de consistir en la “cooperació entre països, pobles i persones”.





Per això, els partits que impulsen el manifest criden a redoblar els "esforços diplomàtics" i acordar mesures "de garantia que satisfacin totes les parts".





D'aquesta manera, aconsellen recórrer a la mediació de l'ONU i l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) per "impedir qualsevol acció bèl·lica", emulant els acords de pau de Minsk.