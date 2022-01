Un estudi revela que als "barris pobres" s'utilitzen més les xarxes socials

Xarxes socials /@EP





Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), l'Institut IMDEA Networks i Orange Innovation ha revelat una nova bretxa digital en la manera d'utilitzar internet entre "rics i pobres", relacionada amb un ús més gran o més reduït de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació.





"Als barris pobres se solen fer servir més les xarxes socials que als rics, mentre que en aquests últims es tendeix a consumir més informació en mitjans de comunicació tradicionals 'online'", segons una de les principals conclusions d'aquest estudi, indica la universitat en una nota.





Aquest estudi demostra "per primera vegada de forma quantitativa i a gran escala la validesa de les hipòtesis sobre l'heterogeneïtat de l'ús dels serveis mòbils per part dels diferents grups socioeconòmics", ja que fins ara les anàlisis es basaven en "estudis qualitatius sobre petits individus".





Per això, s'utilitzen dades agregades anònimes de telefonia a França per predir variables estadístiques, cosa que els investigadors creuen que es pot extrapolar a països de cultura i riquesa similars, com els països de l'entorn europeu.





'BRETXA D'ÚS'





El treball, publicat recentment al 'Journal of The Royal Society Interface', analitza la relació entre l'ús d'internet i les variables com l'educació, la renda o la desigualtat en una zona, ja que la bretxa digital a l'accés és molt petita als països desenvolupats, on la major part de la població té un telèfon intel·ligent.





Quan aquesta primera bretxa es redueix, apareix l'anomenada 'bretxa d'ús', com l'anomenen aquests investigadors, que representa com diverses classes socials, pel seu estatus socioeconòmic “tenen diferents comportaments i, per tant, usen internet de manera diferent”.





RELACIÓ AMB LA DESINFORMACIÓ





"En general, un major consum de notícies en mitjans de comunicació tradicionals 'online' està associat amb un major poder adquisitiu i més nivell d'estudis. A l'altra banda, un consum més gran de Facebook està associat a un menor poder adquisitiu i un nivell més baix d'estudis", assenyala Iñaki Ucar, investigador de l'Institut UC3M-Santander de Big Data.





Els investigadors apunten a una altra de les conseqüències: "atès que plataformes com YouTube o Facebook han estat utilitzades per propagar desinformació i que l'ús relatiu d'aquestes plataformes és més gran en zones amb menys nivell educatiu i menys ingressos, és probable que l'efecte d'aquesta desinformació hagi afectat més”.





"IMPORTANT PAS ENDAVANT"





"Es tracta d'un resultat força sorprenent, sobretot si tenim en compte que l'anàlisi s'ha realitzat a desenes de ciutats d'un país europeu desenvolupat, on es podria suposar que les bretxes digitals s'han tancat gràcies a la disponibilitat omnipresent de l'accés a la banda ampla mòbil", indica un altre dels autors de l'estudi, Marco Fiore, de l'Institut IMDEA Networks.





"Abans del nostre estudi, aquestes hipòtesis només s'havien validat amb estudis qualitatius sobre petits grups d'individus. Demostrar que el fenomen és vàlid per a centenars de milers d'usuaris és un pas endavant important", conclou Esteban Moro, del Departament de Matemàtiques de la UC3M.