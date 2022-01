Els patinets elèctrics ja tenen data de caducitat / @CP







Segons informa la Direcció General de Trànsit (DGT), els vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, que es comercialitzin hauran d'estar certificats pels organismes competents per utilitzar-los a partir del 22 de gener de 2024 . Això no obstant, la DGT aclareix que tots els VMP que hagin estat comercialitzats fins a aquesta data podran circular fins al 22 de gener de 2027.





De la mateixa manera, la DGT recorda que segons diverses estimacions hi ha prop d'un milió de VMP a Espanya i que el 2020 van morir vuit usuaris i 2.004 van resultar ferits, dels quals 97 van haver de ser hospitalitzats. A més, adverteix que la circulació d'aquests vehicles està prohibida per travessies, vies interurbanes, autopistes, autovies i túnels urbans.





El subdirector de Mobilitat i Tecnologia de la DGT, Jorge Ordás, assenyalava que “l'objectiu del manual és principalment garantir la seguretat viària i la protecció al ciutadà que condueix un VMP, així com la de la resta d'usuaris que hi comparteixen la via”. “En un segon pla es busca que els vehicles que surtin al mercat tinguin unes garanties de qualitat i durabilitat mínimes exigibles”.





En els darrers anys, la presència d'aquest tipus de vehicles per les ciutats espanyoles està modificant, juntament amb altres factors, la mobilitat a les urbs. La velocitat màxima a què podran circular els VMP és de 25 quilòmetres per hora, a partir de la qual el motor ha de deixar d'impulsar el vehicle i disposaran de sistemes d'antimanipulació. Així mateix, tots els VMP hauran de tenir dos frens independents i els de més de dues rodes un també d'estacionament.





Els VMP per a transport de mercaderies o altres serveis han de portar reflectors laterals de color groc i del darrere de color vermell en arestes i vèrtexs de la càrrega que permetin senyalitzar i distingir clarament en situacions de baixa visibilitat tant l'alçada com l'amplada de la mateixa. A més, aquests vehicles de mercaderies o altres serveis hauran de portar instal·lats intermitents davanters i del darrere, així com retrovisors i assistent de marxa enrere .





Tots els VMP hauran de portar avisador acústic i en el cas de mercaderies o altres serveis també de marxa enrere. Per evitar els VMP caiguts al mig dels carrers i guardar un cert ordre a les ciutats, s'ha establert l'obligatorietat que els VMP amb menys de tres rodes disposin d'un sistema d'estabilització d'una pota de cabra lateral o cavallet central mentre estan aparcats.