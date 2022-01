El RACC titlla d'excessiu el nombre de radars instal·lats per Colau a Barcelona

L'Ajuntament instal·larà 48 nous radars a Barcelona / @CP





L'excés de velocitat continua sent la tercera causa indirecta d'accidents a Barcelona i, per això, l'Ajuntament instal·larà aquest any 48 radars nous. Tot i això, el RACC està en contra, i associacions de víctimes creuen que s'està posant al costat dels infractors.





L'Ajuntament de Barcelona ha programat la ubicació de 48 nous radars a la ciutat, que se sumarien així als sis actualment actius, una mesura que des del RACC consideren totalment innecessària i, per això, l'entitat sol·licita a l'ens municipal que es replantegi aquesta mesura, en creure que en cap cas no es podria justificar per motius de seguretat viària, i assenyala que només tindria sentit activar nous radars en entorns escolars i túnels urbans.





El pla de l'Ajuntament preveu l'activació de 46 nous radars fixos, 34 en punts del projecte 'Ciudad 30′ i una dotzena més en entorns escolars , i quatre radars de tram en altres túnels urbans, fet que suposaria multiplicar per vuit els ja existents.









A l'última dècada, el nombre de víctimes i ferits greus en accidents de trànsit a la Ciutat Comtal ha caigut de les 304 persones del 2010 a les 155 del 2020 sense necessitat de recórrer a l'activació de nous radars. És per això que el RACC sol·licita a l'Ajuntament que se'n replantegi l'activació i en mantinguin només 16, previstos per instal·lar als entorns escolars i carrers on recentment s'ha establert el límit de velocitat a 30 km/h, quan anteriorment era de 50 km/h, i els quatre radars de tram a túnels urbans que ja estan a punt d'entrar en servei com el de la Ronda del Mig, el del túnel de la Rovira, el del túnel de les Glòries i el de la Ronda del Litoral , entre Miramar i la Barceloneta.