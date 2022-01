Per què hi ha persones que no es contagien per còvid i altres es reinfecten? / @CP







L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va assegurar que més del 50% de la població europea s'encomanaria per Òmicron. Però, per què unes persones es contagien, fins i tot més d'una vegada i una altra no s'infecta, malgrat estar en contacte amb persones positives?





Aquesta és una de les incògnites que hi ha sobre el coronavirus que els investigadors intenten aclarir. Un nou estudi de la Universitat de Bristol (Regne Unit) sobre la transmissió del coronavirus per via aèria va provar que el patogen del cóvid perd el 90% de la capacitat d'infecció en els primers 20 minuts després de l'exhalació. Aquests investigadors sostenen en el seu estudi que la pèrdua més gran de capacitat d'infecció ocorre en els primers cinc minuts.





DIFERENTS FACTORS PROPICIEN EL CONTAGI PER COVID





Els investigadors britànics de la Universitat de Bristol van comprovar que el risc d'exposició més gran té lloc "quan estàs a prop d'algú", encara que no minimitza que hi pugui haver contagis en espais mal ventilats. És a dir, que en un bar és molt més probable encomanar els teus companys de taula que la resta de clients, encara que el risc no sigui zero. La investigació, això sí, s'ha fet amb alfa i dues variants locals del Regne Unit en aerosols, i ara començaran a experimentar amb òmicron.





CONTINUEN INVESTIGANT PERSONES 'IMMUNES' AL COVID





Un estudi realitzat per la Universitat Rockefeller de Nova York (EUA) amb la participació d'investigadors d'una desena de països, entre els quals Espanya, analitza les característiques genètiques d'aquestes persones superresistents al Covid-19 per intentar desxifrar el mecanisme cel·lular que els protegeix i poder replicar-ho en fàrmacs per combatre el coronavirus. Actualment, s'està procedint a seqüenciar el genoma dels voluntaris per analitzar si hi ha canvis a l'ADN d'alguns gens que participen en la fusió i l'entrada del virus a les cèl·lules humanes.





Els 14 espanyols que participen a l'estudi han estat escollits tenint en compte que no tinguessin anticossos i no estiguessin vacunats i, per ara, la ciència segueix buscant la resposta a perquè uns es contagien de còvid i els altres no.