Una aplicació per controlar menors, promocionada per controlar la parella / @CP







Una aplicació que es va dissenyar per controlar menors , a Espanya s'està promocionant per controlar dones. Es diu 'Family Locator' i el que es veu a l'anunci és un home que descobreix, gràcies a l'aplicació, que la seva dona l'enganya i es dirigeix a un hotel per reunir-se amb l'amant.





L'anunci de l'aplicació dura uns 15 segons i comença fent una pregunta clara: “La teva parella és honesta amb tu?”. A continuació, les imatges mostren com aquesta aplicació permet esbrinar la resposta: en instal·lar-la al telèfon mòbil de la dona, lhome coneix la seva ubicació exacta . Curiosament, en el cas de la parella que protagonitza el comercial, el que apareix a la pantalla és que ella es dirigeix en aquell instant a un hotel. El vídeo publicitari acaba així, donant a entendre que la dona es reuniria amb la seva amant en aquest hotel i que, gràcies a aquesta aplicació, el nuvi enganyat ha pogut saber la veritat.





És per això que els Mossos i experts adverteixen del perill que comporta normalitzar l'ús de la tecnologia per controlar el cònjuge.





Aquesta aplicació, segons la pàgina oficial de l'empresa anglesa que l'ha desenvolupada, no ha estat creada amb el propòsit de controlar els cònjuges, sinó que es tracta d'una eina que usen més de 70.000 famílies per conèixer on són els seus fills menors de edat. Tot i això, almenys a Espanya, es promociona per a un servei pervers i diferent del que ha motivat oficialment la seva distribució.