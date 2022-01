Detenen a Marbella a Joshua Hendry, un dels dotze fugitius més buscats del Regne Unit

Detenen a Marbella a un dels dotze fugitius més buscats del Regne Unit / @CP







Es tracta de Joshua Hendry, de 30 anys, acusat de narcotràfic. Va ser arrestat per la Policia Nacional a la ciutat malaguenya, després que un agent fora de servei ho reconegués, després de veure la seva cara a l'esmentada campanya. La detecció es va produir al nucli de població de Sant Pere Alcántara, a Marbella.





Hendry estava a la recerca i captura per pertinença a una banda criminal que traficava amb heroïna i crack des de Liverpool a Grimsby per a la seva posterior distribució i sobre ell pesa una condemna de deu anys de presó.





REGNE UNIT VA DEMANAR AJUDA A ESPANYA PER CAPTURAR DOTZE DELINQÜENTS





El Regne Unit havia demanat aquesta setmana ajuda a Espanya per aturar dotze delinqüents pels delictes d'assassinat, robatori, trànsit d'armes i narcotràfic, ja que sospita que podien estar ocults a Espanya, la majoria a la Costa del Sol.





L'ajuda per localitzar-los garanteix l'anonimat i no comporta cap perill per al denunciant, segons van assenyalar els responsables del Ministeri de l'Interior, de l'Agència Nacional contra el Crim del Regne Unit i de l'ONG Crimestoppers en la presentació d'una nova edició de la campanya 'Most Wanted' ('Els més buscats'), continuació de les anomenades operacions Captura. Una campanya que anima la societat a facilitar qualsevol informació relacionada amb el parador d'algun d'ells i a trucar a l'ONG de forma anònima i gratuïta al 900 926 111.





També es poden oferir pistes per internet a l'adreça crimestoppers-uk.org/fugitives, on també s'han penjat els perfils dels fugitius. Per ajudar a la identificació d'aquests 12 criminals. La campanya difon el retrat, el perfil i descripció dels fugits.





El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, ha subratllat l'excel·lent col·laboració entre la Policia britànica i les forces de seguretat espanyoles, que ha permès detenir 86 fugats de la justícia britànica des del 2006.





LA COSTA DEL SOL, UN REFUGI PER A CRIMINALS BRITÀNICS





D'ells, 25 van ser detinguts l'any passat a Espanya, segons va revelar el director general d'Operacions de l'Agència Nacional contra el Crim britànic (NCA), Steve Rodhouse, que va llançar un missatge: "Apel·lem a la societat espanyola i britànica que truqui si sap on es troben aquests fugitius. Qualsevol detall pot ser valuós".





Per Rodhouse, que la Costa del Sol pugui ser l'escollida per molts delinqüents britànics es deu, entre altres causes, a la concentració de compatriotes que resideixen o estiuegen aquí, per la qual cosa el criminal se sent còmode i més segur barrejat amb altres ciutadans del seu país.