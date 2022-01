'Sóc gran, no idiota', el moviment liderat per Carlos San Juan de 78 anys, que comença a donar els seus fruits

El sector sanitari i financer cada cop més digitalitzats i deshumanitzats / @CP







El negoci, la recerca de beneficis i la pandèmia han obligat els nostres majors a enfrontar-se a Internet a marxes forçades, amb sectors com el sanitari o el financer cada vegada més digitalitzats i, alhora, més deshumanitzats. Tot un repte davant del qual, en molts casos, els grans queden totalment desemparats.





Per intentar posar-hi remei, la vicepresidenta econòmica s'ha reunit amb les patronals bancàries, a les quals ha demanat que posin en marxa, amb urgència, mesures que no deixin desprotegits els seus clients més grans. La mesura es pren després de la campanya “Sóc gran, no idiota” posada en marxa per un metge valencià de 78 anys i que ha aconseguit reunir 300.000 signatures en només quatre setmanes per reclamar als bancs “un tracte més humà a les sucursals bancàries, que tinguem una via d'accés més lenta, amb adoctrinament i més senzillesa d'aplicacions que ens facilitin molt l'atenció personal”.





La sensació de desemparament de Carlos San Juan és compartida per milions de persones grans que han d'acudir a fills o nets perquè els ajudin amb les seves gestions diàries, perquè aquesta persona del seu banc que consideraven gairebé de la seva família, ara ja no hi és.





I és que el que ha vist Carlos San Juan ho hem vist tots: Es tanquen oficines, alguns caixers són complicats d'usar i altres s'avarien i ningú no resol els dubtes. A més, ja hi ha gestions que només es poden fer en línia.





Als pocs llocs on queda atenció presencial, els horaris són molt limitats i només és accessible si demanes prèviament cita per telèfon, encara que la majoria de vegades ningú arriba a agafar el telèfon i, si és així, t'acaben redirigint a una aplicació que, de nou, els grans no saben manejar. Tot, per, finalment, dirigir-los a una sucursal llunyana a la qual, probablement, no tenen com arribar-hi, ja que moltes persones grans estan soles i no tenen ningú que els ajudi.