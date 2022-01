Virginia Torrecilla torna a competir després de superar un tumor cerebral i ho celebra fent un petó a la gespa

Virginia Torrecilla torna a competir i ho celebra fent un petó a la gespa / @CP







Virginia Torrecilla ja està recuperada i amb molta il·lusió per continuar empenyent el seu Atlètic als millors llocs. La futbolista va escalfar amb les seves companyes abans de la semifinal de la Supercopa davant del Llevant i encara que finalment no va jugar, va viure el seu retorn a la banqueta com un moment històric a la seva vida.





La jove mallorquina ha saltat al terreny de joc de la Ciutat del Futbol de Las Rozas , on tantes vegades ha entrenat amb la samarreta de la Selecció i emocionada va dir als mitjans: “És un privilegi ser aquí. El primer que he fet ha estat besar la gespa". I afegia: “Vaig agafant ritme que és el que em feia falta”.





La futbolista a més va mostrar el seu agraïment pel suport que li ha donat el seu equip i al cos tècnic de la Selecció, amb Jorge Vilda al capdavant, que van estar a l'entrenament de l'Atlètic per poder donar-la a la tornada a la competició: "És un plaer i un orgull. Gràcies per sempre tenir-me al cap".