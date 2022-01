Espanya va realitzar 4.781 trasplantaments el 2021, un 8% més que el 2020 / @CP







Espanya va realitzar 4.781 trasplantaments el 2021, la qual cosa significa un augment del 8% respecte al 2020 (4.425) que, com ja sabem, va estar marcat pels pitjors moments de la pandèmia, assolint una taxa de fins a 101 per milió de població , davant 93,3 de l'any passat, segons el balanç d'activitat de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha celebrat aquesta dada:"Ha estat l'any de la recuperació en matèria de donació i trasplantament, després que la Covid frenés el 2020 el continu ascens que Espanya experimentava any rere any". Assegurant també que el 2021 ha estat l'any de la reconstrucció i de l'adaptació a la situació epidemiològica complexa en què estem, on es torna a recuperar la tendència positiva en què Espanya continua sent referent pel seu lideratge mundial.





DONANTS AMB COVID O QUE HAVIEN PASSAT LA MALALTIA





El 2021 s'ha permès el trasplantament d'òrgans de donants que han passat la covid, fins i tot dels que persisteixen amb PCR positiva a la seva mort. Fins ara, són 143 els pacients que s'han pogut trasplantar a partir de 61 donants que havien passat la covid i 14 els trasplantats de 6 donants que seguien amb PCR positiva en el moment de la donació. Un fet que en cap moment no suposava un risc important per als receptors, tal com ha assegurat la directora de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil.





Dels 4.781 trasplantaments realitzats a Espanya el 2021 , 4.457 van ser gràcies a les 1.905 persones mortes ia les 324 persones que van donar un ronyó o part del seu fetge en vida , cosa que representa un increment del 7 % davant del 2020 , elevant la taxa a 40, 2 de donants morts per milió de població en comparació amb el 37,4 de 2020.





ESPANYA DUPLICA LA TAXA DE DONACIÓ D'ÒRGANS DE LA UE





Tot i estar encara en plena crisi sanitària, la taxa de donació d'Espanya és molt superior a la de la resta de països en època prepandèmica , duplicant la taxa mitjana de donació de la Unió Europea (18 pmp) i gairebé quadruplicant, per exemple, la d'Alemanya (10,92). El nostre país també supera àmpliament altres de gran desenvolupament com Austràlia (18,2), Canadà (19,5), Estats Units (38), França (23,2), Itàlia (21,5) i Regne Unit (18, 4).





Per tipus de trasplantament, el 2021 a Espanya es van realitzar 2.950 renals (9% més que el 2020), 1.078 hepàtics (+4%), 362 pulmonars (+8%), 302 cardíacs (+9%), 82 de pàncrees i set multiintestinals, cinc en nens.





D'altra banda, l'activitat de trasplantaments de ronyó de donants vius va augmentar un 25% el 2021 davant l'any anterior, tenint en compte els 323 procediments realitzats, tornant a nivells molt similars als del 2019, abans de la pandèmia.