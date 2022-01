Mor un ciclista de 27 anys atropellat per quatre cotxes a l'autopista d'Inca / @CP







Un ciclista de 27 anys, les sigles del qual es corresponen amb A.N.V, ha mort aquesta matinada atropellat per quatre cotxes a l' autopista d'Inca (Mallorca), quan circulava per un tram amb poca il·luminació sense armilla reflectants ni llums.





D'acord amb les dades facilitades per la Guàrdia Civil, l'accident ha tingut lloc cap a dos quarts de nou de la matinada , a l'altura del quilòmetre 34, en direcció a Alcúdia i prop de la sortida de Búger. Alguns conductors es van trobar, de cop i volta, amb un ciclista al mig de l'autopista i un d'ells, de nacionalitat marroquina, no va poder esquivar-lo i el va atropellar. El jove va sortir acomiadat i instants després va ser atropellat per un Mini conduït per una noia espanyola i per dos cotxes més.





Quan els serveis sanitaris van arribar fins a aquest punt quilomètric no es va poder fer res per la vida del ciclista i els quatre conductors van ser sotmesos a la prova d'alcoholèmia , que va donar un resultat negatiu en tots els casos.





Un carril de l'autopista va estar tancat a la circulació mentre la Guàrdia Civil de Trànsit investigava els fets i reconstruïa l'accident. De moment no ha transcendit per què el jove va entrar amb bicicleta a l'autopista, una cosa totalment prohibida, sense casc, armilla ni llums.