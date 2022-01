El delta de l'Ebre, a l'espera de solucions dos anys després del Gloria / @CP







Aquest hivern els camions carregats de sal marina poden circular relativament tranquils per la barra del Trabucador, però l'estat d'aquest camí de sorra que comunica el delta de l'Ebre amb la punta de la Banya és molt fràgil i pot trencar-se amb l'arribada de qualsevol temporal.





La barra no ha recuperat ni l'amplada ni l'alçada que tenia abans de la tempesta Gloria i els trencaments han estat continuats des de llavors. Fet que compromet l'activitat de l'empresa salinera que hi ha a la punta de la Banya per no poder garantir la continuïtat del transport de sal, interromput diverses vegades en els últims dos anys. Manel Salvadó, gerent d'Infosa, l'empresa que gestiona les històriques salines de la punta de la Banya, explicava que han d'estar sempre controlant el temps perquè la barra ha quedat molt afeblida: "totes les actuacions que s'hi han fet han estat insuficients per consolidar-la i donar-li certa consistència".





Com que l'estat de la barra des del Gloria no permet garantir la continuïtat de la comunicació terrestre, l'empresa salinera ha projectat la construcció d'un moll per treure la sal per via marítima. El projecte però ha topat amb l'oposició d'entitats ecologistes i amb un primer informe desfavorable per part del Ministeri per a la Transició Ecològica.





Infosa, per la seva banda, adverteix que si no poden garantir l'abastiment als clients hauran de plegar i això pot tenir un gran impacte mediambiental per a múltiples espècies, com el flamenc.