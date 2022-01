Més parts prematurs i més risc de malformacions a causa de l'escalfament global / @CP







Augment de parts prematurs, risc més elevat de malformacions, major pes dels infants o increment de visites i d'ingressos hospitalaris de menors, són alguns dels efectes que l'escalfament global té en la salut dels fetus, els nadons i els infants, segons revelen estudis fets a diversos països.





En concret, són sis noves recerques les publicades en un número especial de la revista Paediatric and Perinatal Epidemiology i, sobre els efectes que es donen ja abans de l'embaràs, un estudi fet a Califòrnia relaciona l'exposició al fum dels incendis forestals amb més risc de gastrosquisi, un defecte que es produeix en el fetus i que consisteix en l'aparició d'un petit forat per on surten els budells, que es van desenvolupant fora del cos, en el líquid amniòtic.





La malformació, que en alguns casos afecta altres òrgans, és molt rara i als Estats Units se'n registren uns 2.000 casos cada any. Però els metges n'estan veient un increment a tot el món.





En l'estudi, fet per metges de la Universitat Estatal de Califòrnia i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Loma Linda, s'han examinat dos milions de naixements. En el 40% dels casos les mares vivien en un radi de 25 quilòmetres respecte a un incendi forestal i els resultats indiquen que la contaminació provocada pel foc implicava un augment del 28% en el risc de la malformació per a les dones que l'experimentaven un mes abans de quedar embarassades.





Un problema que és molt preocupant, entre altres coses perquè amb l'augment de temperatura els incendis forestals són cada vegada més nombrosos i més virulents.





PARTS PREMATURS I AUGMENT DE PES





Les temperatures elevades també afavoreixen els parts prematurs, segons dos estudis publicats en el mateix número. El primer s'ha fet a Nova Galles del Sud, a Austràlia, amb dades de vora un milió de dones que estaven embarassades entre 2005 i 2014. D'aquestes, el 3% van donar a llum abans de les 37 setmanes.





Relacionant els parts amb la temperatura, els autors van observar que en el llocs que corresponien al 5% de zones més càlides hi havia un 16% més de risc de part prematur.





El segon estudi es va fer al comtat de Harris, a Texas. En aquest comtat, a diferencia de la més temperada Nova Galles del Sud, estan més acostumats als estius molt calorosos. L'anàlisi es va fer amb 200.000 naixements produïts entre 2007 i 2011, i el període inclou, per tant, el rècord de temperatura de l'estiu del 2011.





La quarta part de les dones van estar exposades, durant l'embaràs, a almenys un dia de calor molt elevada, en què la temperatura es trobava en l'1% de les més elevades en el registre històric estival. El risc de part prematur era un 15% superior en aquests dies.





El risc era especialment elevat per a naixements molt prematurs, produïts abans de les 28 setmanes. I la incidència també era superior per a les mares amb menor nivell socioeconòmic, que tenien molts menys mitjans per mitigar la calor excessiva.





Un altre dels estudis mostra una relació entre temperatura elevada i guany de pes en el primer any de vida. Investigadors de la Universitat Hebrea de Jerusalem van estudiar 217.310 infants nascuts a terme. Els que van estar exposats a les temperatures més elevades augmentaven més de pes durant el primer any. I això, afegeixen, representa més risc d'obesitat quan creixin.





L'obesitat infantil ja representa un problema important a escala mundial. Aproximadament un 20% dels nens i nenes tenen sobrepès o obesitat. Si l'augment de temperatures ho afavoreix, el problema es pot fer encara més important, tot i que els investigadors diuen que caldrà investigar més sobre aquesta relació.





MENYS FERTILITAT





La calor en augment també sembla provocar més ingressos hospitalaris d'infants. L'estudi elaborat per metges de Nova York indica que, en aquesta ciutat, set graus més de temperatura comporten un 2,4% d'increment de visites i ingressos hospitalaris de menors de cinc anys.





Però l'efecte també és remarcable entre els infants de 5 a 11 anys i en els adolescents. Aquests darrers tenen un risc d'ingressar a l'hospital un 7,9% superior per un augment de set graus.





Tot plegat agreuja els problemes de salut infantil, però també comporta menys naixements, segons un estudi d'investigadors de la Universitat d'Aarhus, a Dinamarca, i de l'Escola de Medicina de la Universitat de Boston.





Van fer el seguiment, entre 2007 i 2018, de 10.000 dones daneses que intentaven quedar-se embarassades sense cap tractament de fertilitat i van observar que les concentracions elevades de partícules a l'aire reduïa un 8% les probabilitats d'embaràs. Les partícules es generen, entre altres activitats, per l'ús de combustibles fòssils, principals contribuïdors a l'escalfament global.





Tot plegat crida l'atenció sobre més efectes de la crisi climàtica en la salut, amb impactes que afecten els infants, però que poden tenir conseqüències durant el creixement i en l'edat adulta.





Els coordinadors de l'estudi destaquen també que les persones més vulnerables socialment pateixen més aquests efectes, perquè no tenen aire condicionat a casa o han de viure en zones on els nivells de contaminació són més elevats.