Preocupa realment als pediatres l'alta incidència de covid entre els infants?

Els casos de covid entre els infants s'han disparat amb la tornada a l'escola / @CP











La presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, ha destacat en una entrevista al canal 324 que s'està fent un esforç diagnòstic molt alt i que la meitat dels casos son asimptomàtics: "Hi ha molt poca covid greu entre els nens. Més de la meitat són asimptomàtics, com qualsevol altra infecció de vies respiratòries". Un missatge tranquillitzador, tot i que els casos de covid entre les criatures s'han disparat amb la tornada a l'escola.





La incidència acumulada en l'última semana ha estat el doble entre els nens del conjunt de la població: Fins als nou anys, s'han detectat 5.964 casos de covid per cada 100.000 habitants i, si mirem el total, són 2.977 casos per cada 100.000 habitants, segons les últimes dades de la Generalitat.





COM HEM D'INTERPRETAR AQUESTES DADES?





Els pediatres tenen clar que la incidència del virus és molt alta entre els infants i adolescents, pel major nombre de proves que s'estan fent a les escoles.





A més, les xifres també mostren que es fan més testos als nens, però no en surten tants de positius com en el conjunt d'habitants. Per tant, l'índex de positivitat general és del 20,69%, en els nens fins als 10 anys és del 18,25% i en els adolescents fins als 19 anys és encara més baix, del 14%.





DEMANEN CANVIS PER ALS NO VACUNATS





La Societat Catalana de Pediatria creu que es podria reconsiderar la diferència que es fa entre els alumnes vacunats i no vacunats als instituts quan es detecta un positiu a l'aula. Amb el protocol actual, els no vacunats han de fer quarantena i això fa que, en alguns casos, gairebé no puguin assistir a classe.





Per aquest motiu, defensen que els que encara no estan immunitzats per sobre dels 12 anys i que afortunadament són pocs, puguin anar als centres escolars fent-se testos cada dos dies, o fins i tot fent-se ells mateixos una automostra.