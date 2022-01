Pedro Sánchez actualitzarà les pensions per al 2022 aquest dimarts al Consell de Ministres

Concretament, el Govern destinarà una partida de 6.500 milions d'euros a la "dignificació" de les pensions de la gent gran."Justícia i dignitat per als nostres majors (...) Tot i les dificultats i errors que hàgim pogut cometre". "El Govern no ha descansat un sol dia per millorar la dignificació dels nostres majors", ha dit.





Amb aquesta actualització, Sánchez ha explicat que una pensió mínima, que l'any 2017 amb el model del Partit Popular cobraria aquest any 646 euros, amb el nou model passarà a cobrar 720 euros. És a dir, 74 euros més al mes.





Pel que fa a les pensions mitjanes de viduïtat, que l'any 2017 representaven 649 euros al mes, “cobraria si seguís el sistema del PP 658 euros mensuals el 2022. Mentre que amb el nou model cobrarà 711 euros. És a dir, 53 euros més al mes.” ha continuat.





Finalment, una pensió mitjana de jubilació que el 2017 pogués representar 1.071 euros amb el sistema del PP, “ avui cobraria 1.085 euros i amb el nou model passarà a cobrar 1.182 euros. És a dir, 97 euros més al mes ”, ha explicat.





En aquest punt, ha reafirmat que el Govern està treballant per "millorar" la vida de la gent gran alhora que ha carregat contra l'oposició "negacionista" que "van posar en dubte els objectius de la vacunació" i "avui estan posant en dubte els fons europeus".





En aquest acte del PSOE a Gijón també hi ha acudit el secretari general de la FSA i president del Principat d'Astúries, Adrián Barbón ; i la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra.