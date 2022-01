Onze comunitats autònomes en risc per temperatures mínimes de fins a -8ºC

En concret, les temperatures nocturnes seran molt baixes i s'esperen gelades amb temperatures d'entre -4 i -7ºC a Lugo , Orense , Àvila , Burgos , Lleó , Palència , Soria, Segòvia, Salamanca, Zamora, Valladolid, La Rioja, Navarra, Osca, Saragossa, Terol, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Cuenca.





A més, els fenòmens costaners posaran amb avís groc a La Corunya i Lugo, on bufarà vent de l'est o del nord-est amb força 7; mentre que el color groc estarà motivat a Cadis, Màlaga, Granada i Almeria, per vents de l'est amb força 7 i onades de 2 a 3 metres.





Per la seva banda, Cadis, tindrà risc per vent fort que bufarà amb ratxes màximes de l'est de fins a 80 quilòmetres per hora.





A les Canàries, les illes de Lanzarote i Fuerteventura mantindran aquest dissabte risc per pols en suspensió que limitarà la visibilitat a 3.000 metres.





La predicció de l'AEMET per a aquest dissabte assenyala que a les Balears i al sud de l'àrea mediterrània peninsular s'esperen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats, amb probables precipitacions febles al sud de la Comunitat Valenciana , Múrcia, Almeria i àrea de l'Estret .





A la resta de la Península predominaran els cels poc ennuvolats o clars, però hi haurà intervals de núvols baixos a la resta del quadrant sud-est peninsular i, només a primeres hores, a l'àrea cantàbrica i l'alt Ebre. Així mateix, anirà augmentant la nuvolositat de tipus mitjà i alt al terç sud-oest peninsular.





A les Canàries es mantindran els intervals ennuvolats i seran probables les precipitacions febles al nord-oest de l'arxipèlag. Mentrestant, al sud de Castella-la Manxa ia les depressions del nord-est no es descarten bancs de boira matinals.





A bona part de la Península les temperatures pujaran, però baixaran a la vall de l'Ebre i el quadrant sud-est . Les mínimes tendeixen a baixar a la meitat nord peninsular, on es reforçaran les gelades, però tendiran a pujar a la meitat sud i seguiran les gelades a l'interior sud-est, encara que només de manera feble.





El vent de Llevant fort bufarà a l'Estret mentre que es preveuen intervals de vent fort de l'est al nord de Galícia i, durant les primeres hores del dia, del nord a l'Empordà. A la resta de la Península predominaran els vents fluixos i seran variables o de component sud a Canàries.