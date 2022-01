S'ajorna tota la saga de "Missió: Impossible"

La setena part de "Missió: Impossible" ajornada per a l'any que ve / @EP





Males notícies per a les sales de cinema. Una de les grans estrenes que s'esperaven per a aquest any s'endarrereix. La setena part de "Missió: Impossible" ha tornat a ajornar la seva aparició i ara ja l'han fixat per a l'any que ve.





Les productores, Paramount Pictures i Skydance, han justificat aquest nou endarreriment per la situació pandémica, argumentant que volen que els aficionats tinguin "una experiència única a les sales", fet que amb la crisi sanitària, no es pot.





La data que els seguidors de l'agent Ethan Hunt tenien marcada al calendari era el 29 de setembre del 2022, després de diversos canvis. I ara, hauran d'esperar al 14 de juliol del 2023. Un moviment que afecta tota la saga.





La vuitena part, amb Tom Cruise al capdavant, també s'ajorna i, en lloc del 7 de juliol del 2023, s'estrenarà, si no hi ha cap més contratemps, el 28 de juny del 2024.





"Missió: Impossible" és una màquina de fer diners. La saga ha recaptat gairebé 3.600 milions de dòlars fins ara i l'estrena del 2018, "Missió Impossible: Fallout", va recaptar 791 milions de dòlars; rècord de la franquícia.





D’altra banda, Tom Cruise estrena aquest 2022 "Top Gun: Maverick", igualment produïda per Paramount-Skydance, que de moment no ha variat la data i està prevista per a aquest any.