Un terratrèmol de magnitud 6,6 deixa nou ferits al Japó

Terratrèmol de magnitud 6,6 sacseja el Japó / @CP





Un terratrèmol de magnitud 6,6 va sacsejar aquest dissabte el sud-oest del Japó , deixant almenys nou ferits i sense que s'activés l'alerta de tsunami , segons van informar les autoritats niopones. El sisme va tenir lloc divendres a les 1.08 hora local (16.30 GMT) amb epicentre a uns 40 quilòmetres de profunditat davant de les costes de les prefectures d'Oita i Miyazaki, a l'illa meridional nipona de Kyushu , segons dades de l' Agència Meteorològica de Japó (JMA).





El terratrèmol va assolir a les dues regions el nivell 5 superior de l'escala japonesa, amb un màxim de 7 i centrada a mesurar l'agitació a la superfície i les zones afectades, més que a la intensitat del tremolor, segons la JMA. El sisme es va deixar notar amb força en altres zones de Kyushu i al sud-oest de l'illa de Honshu, la principal de l'arxipèlag nipó, on també es va registrar una intensitat del nivell 5 , en què es considera difícil que les persones puguin mantenir-se dret sense subjectar-se a alguna cosa.





Les autoritats locals van informar sobre nou ferits en diversos accidents com caigudes i cops causats pel tremolor , la majoria d'ells de caràcter lleu, a Oita i Miyazaki. El terratrèmol també va causar interrupcions del subministrament elèctric i d'aigua a la primera d'aquestes prefectures, mentre que no es van detectar irregularitats a les plantes nuclears ubicades a Kyushu. L'Executiu central ha creat una oficina de seguiment del succés per avaluar els danys materials, que ara com ara no es consideren significatius. Diversos sismes de menor intensitat es van succeir a la mateixa zona en les hores posteriors, mentre que la JMA va alertar del risc que es produeixin més terratrèmols similars els propers dies .





El Japó s'assenta sobre l'anomenat Anell de foc , una de les zones sísmiques més actives del món, i s'ofereix terratrèmols amb relativa freqüència , per la qual cosa les seves infraestructures estan especialment dissenyades per aguantar els tremolors.