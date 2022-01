Transparència, mitjans lliures i sanitat comuna: les peticions dels ciutadans davant una UE postpandèmica

El Parlament Europeu acull el ple de la Conferència sobre el Futur d'Europa / @CP





El Parlament Europeu ha acollit el ple de la Conferència sobre el Futur d'Europa (COFOE), una iniciativa pionera on prop d' un centenar de ciutadans de tots els Estats membres exposen les seves recomanacions davant d'eurodiputats i diputats nacionals i regionals.





En plena escalada de tensió amb Rússia per la seva possible invasió a Ucraïna i les nefastes conseqüències que una intervenció per part de Moscou podria portar a Europa , el Parlament Europeu ha acollit entre els dies 20 i 22 de gener el ple de la Conferència sobre el Futur d´Europa (COFOE). Una iniciativa pionera en què, per primer cop, un ampli grup de ciutadans de diferents edats i orígens, procedents de tots els Estats membres i elegits a l'atzar, té l'oportunitat de presentar una bateria de recomanacions en matèria de democràcia, Estat de Dret , seguretat, medi ambient, canvi climàtic i salut davant de desenes d'eurodiputats i diputats nacionals . Feia mesos que treballaven en els diferents panells. I la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia ha influït notablement en els suggeriments.





"Recomanem que la Unió Europea salvaguardi les normes sanitàries comunes, però també impulsi uns salaris mínims dignes, un nombre màxim d'hores de treball i unes mateixes normes de formació per a les mateixes certificacions i per als professionals sanitaris de tota la Unió Europea" , recull un dels suggeriments del panell dedicat a la salut.





"Si no tenim normes sanitàries comunes, salaris comuns i formació comuna per als treballadors sanitaris, les diferències entre els Estats membres podrien donar lloc a situacions de desequilibri a tota la Unió Europea. La normalització de l'assistència sanitària podria ajudar a disposar d'un sistema més sòlid i eficient. També facilitaria l'intercanvi de coneixements i informació al sector dels professionals sanitaris" , esgrimeixen els ciutadans.





UNA BASE DE DADES SANITÀRIA EUROPEA





Altres peticions passen per la creació d'una base de dades sanitària europea , en què es disposi d' historials mèdics en cas d'emergències o malalties , i per garantir que els tractaments a tota la UE siguin de la mateixa qualitat i tinguin un cost local just .





Sebastián Guillén és un dels ciutadans més joves que ha participat a la Conferència sobre el Futur d'Europa. Té 17 anys i estudia 2n de Batxillerat a Madrid. Entre l'al·lusió de mesures relatives a la salut, destaca la recomanació número 46:





"Recomanem que la Unió Europea es posicioni fermament a l'hora d'influir a tots els Estats membres perquè incloguin en els seus plans d'estudis, segons escaigui, qüestions relatives a la salut mental i l'educació sexual. Per ajudar els Estats membres a adoptar aquestes qüestions als plans d'estudis escolars, la Unió Europea ha de desenvolupar i posar a disposició un model de programa sobre salut mental i qüestions sexuals” .







"L'educació sexual i la salut mental segueixen sent un tabú i això porta problemes" , ha explicat a Vozpópuli. "Aquesta conferència és una iniciativa excel·lent perquè ha posat de manifest la nostra capacitat per posar-nos d'acord, cosa que als polítics els és més difícil perquè els seus interessos són altres. Si se'ns té en compte, podem aportar solucions que a ells no se'ls han passat. I podrem progressar" , ha criticat el jove madrileny.





En aquest sentit, l?eurodiputat socialista Domènec Ruiz Devesa creu que l?experiència ha servit per demostrar que els polítics tenen a autoetiquetar-se. "Pro-europeus contra antieuropeus, frugals contra inversors, a favor de l'euro o en contra... Els ciutadans, en canvi, no són a la trinxera ni s'autoclassifiquen tant. Encara que alguns són molt entusiastes amb el projecte europeu i altres menys, a l'hora d'abordar temes concrets, aconsegueixen posar-se d'acord amb més facilitat” , ha reconegut aquest mitjà.





Ruiz Devesa coincideix amb els participants en la necessitat d'un currículum comú amb Educació per a la Ciutadania Europea i considera que el sistema de panells ciutadans s'ha de convertir en una iniciativa “permanent”. Entre les propostes que més li han interessat, assenyala la de les llistes transnacionals:





"Els ciutadans europeus han de poder votar diferents partits d'àmbit europeu, cadascun dels quals estigui format per candidats procedents de diversos Estats membres. Durant un període de transició suficient, els ciutadans encara podrien votar partits tant nacionals com transnacionals".





ASSEMBLEES DE CIUTADANS





Jorge Pazos , advocat provinent de Las Palmas, ha incidit en la importància de fomentar la participació ciutadana . "Volem crear assemblees de ciutadans que es reuneixin cada 12 o 18 mesos i on no puguin intervenir sindicats ni organitzacions empresarials. Estarien assessorats per tècnics i tindrien la potestat de fer propostes directes a la Comissió Europea amb caràcter vinculant" , ha explicat.





D'altra banda, Pazos ha retreuat alguns dels diputats que hagin acudit a la cita sense llegir-se el gruix de les propostes i no donar peu a debatre'n el total. A més de les esmentades, el panell sobre democràcia valors i Estat de dret ha originat algunes iniciatives com la d'emplaçar la UE a "afavorir una cobertura mediàtica més independent, objectiva i equilibrada" davant de l' "elevat nombre de notícies falses existent" .





En aquest sentit, els ciutadans que han participat a la conferència han reclamat l'elaboració a escala de la Unió d'una directiva sobre normes mínimes en relació amb la independència dels mitjans de comunicació i el foment a escala de la Unió del desenvolupament de competències mediàtiques per a tots els ciutadans . "La Unió ha d'elaborar una directiva que permeti vetllar per la independència dels mitjans de comunicació i la llibertat d'expressió" , han dit.





Sobre aquest assumpte, el diputat popular Pablo Hispán , ha criticat que hi ha hagut governs que han utilitzat la pandèmia per monitoritzar mitjans de comunicació . "Hi ha hagut una ingerència brutal d'alguns governs, entre ells, el d'Espanya. I n'hi ha havent" . "Persegueixen, dificulten i censuren mitjans, així que tot el que sigui posar-hi el focus és positiu per a la democràcia. Necessitem una democràcia més robusta" , ha manifestat. "La Unió ha d'elaborar una directiva que permeti vetllar per la independència dels mitjans de comunicació".





Segons Hispán , Europa necessita un nou impuls i la conferència celebrada aquests dies a Estrasburg suposa "un nou format molt interessant en què estem representats parlaments regionals, nacionals, societat civil i institucions europees. Aquest debat és molt positiu" , ha celebrat.





Tot i això, ha posat èmfasi en el " risc " que , al seu parer, suposa reformar els tractats com impliquen algunes de les recomanacions i proposen alguns partits . "Tot el que comporta la reforma dels tractats és ficar-se en un camp de mines que pot crear frustracions. A la meitat d'una crisi econòmica, sanitària i de política internacional com la que està succeint a Ucraïna, que Europa obri un debat general sobre si mateixa no serveix per impulsar el projecte europeu. No és oportú" , ha conclòs.





L'eurodiputada de Ciutadans i vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu, Maite Pagazaurtundúa , ha destacat que la Conferència sobre el Futur d'Europa " és una cura d'humilitat" per als parlamentaris . "El procés va de baix a dalt. És una cosa inèdita fins ara. Fa mesos que escoltem i llegim les recomanacions dels ciutadans, que són moltíssimes" , ha celebrat.





"Demanen reforçar la democràcia europea, demanen governs transparents, volen assabentar-se de les coses i volen saber per què no hi ha instruments tecnològics fàcils per assabentar-se de tot. Demanen tenir més control per seguir els procediments parlamentaris, volen millorar els mecanismes de participació ciutadana." ." , ha resumit. En definitiva -ha apuntat- volen reforçar la ciutadania europea davant d'un món s'ha transformat gràcies a la tecnologia . I ha recordat la seva proposta per tirar endavant l'Estatut de Ciutadania Europea . "Estudiar, titular i treballar als diferents Estats membres ha de ser més fàcil. Els nostres joves ho han de poder fer amb total normalitat" , ha afegit.





Rocío Tovío , una jove gaditana que acaba de fer 20 anys va aprofitar l' ocasió per reclamar mesures efectives que combatin l' alta taxa d' atur que afecta els joves espanyols . "És molt difícil adquirir l'experiència que ens demanen a les ofertes de feina si ningú ens dóna una oportunitat per primera vegada. Espanya va a la cua i ens veiem obligats a marxar" , ha manifestat.





L'entusiasme d'alguns parlamentaris amb la Conferència sobre el Futur d'Europa xoca amb l' escepticisme dels altres . "Això sembla l'orquestra del Titanic, tocant els seus instruments mentre el vaixell s'enfonsa. Hi ha coses més preocupants ara mateix" , ha comentat extraoficialment un reconegut dirigent espanyol a Vozpópuli. Tot i que aplaudeix les propostes per part de la ciutadania, reconeix les seves reserves davant una conferència que "va ser ideada per Macron de cara a les eleccions presidencials de França" . "Més enllà d'un seguiment als diferents suggeriments, no sé en què es traduiran" , ha assenyalat.