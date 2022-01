Unides Podem: l'historial d'arxius i causes a què s'enfronta el partit

Any clau als tribunals per a Unides Podem / @CP





Unides Podem arrenca un any clau de cara als tribunals . A l'Audiència Nacional, el magistrat Manuel García-Castellón haurà de canalitzar la investigació sobre el presumpte finançament irregular del partit després del lliurament d' Hugo 'el Pollo' Carvajal als Estats Units, així com ultimar el cas Dina amb l'informe sobre la targeta del mòbil de l'exassessora de Pablo Iglesias . Als jutjats de Plaça Castella, el magistrat Juan José Escalonilla ha anat arxivant diverses línies de recerca del cas Neurona , però insisteix en l'existència d' indicis de delicte respecte a la contractació d'aquesta agència d'origen mexicà per a les eleccions generals del 2019 .





EL FINANÇAMENT IRREGULAR





Manuel García-Castellón va reobrir la investigació sobre possibles irregularitats en el finançament d'Unidas Podemos l'octubre passat . Arxivada el 2016 , la seva reobertura va arribar després de les informacions proporcionades per l'excap dels serveis d'intel·ligència militar de Veneçuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, que implicaven dirigents del partit en el cobrament de sumes milionàries del règim chavista . La Fiscalia va donar “versemblança” a la seva versió i el magistrat li va prendre declaració per aprofundir-hi.





El problema per a García-Castellón se centra ara que l'Audiència Nacional ha donat llum verda a l'extradició de Carvajal als Estats Units, i per això haurà de seguir endavant sense el seu testimoni. Com va avançar El Confidencial, la Fiscalia Anticorrupció ja instruïa en secret unes diligències sobre el finançament del partit abans de la detenció del mateix Carvajal , i aquesta serà la línia de recerca que marqui ara els temps. Entre els indicis recopilats pel Ministeri Públic, destaquen les declaracions de testimonis —almenys dos sota protecció— que apunten a pagaments al partit fins a dos anys i mig abans que entrés al Govern.





EL CAS DINA





Ja fa un any que el Tribunal Suprem va descartar imputar Pablo Iglesias pel seu paper en el conegut com a cas Dina , que posa el focus en el robatori del mòbil a l'exassessora de Podem Dina Bousselham el 2015 i en com el seu contingut va acabar en mans del comissari José Manuel Villarejo .





Davant les contradiccions d' Esglésies al llarg de la instrucció, García-Castellón va demanar a l'alt tribunal que l'imputés per danys informàtics, descobriment de secrets —amb agreujant de gènere— i denúncia falsa o simulació de delicte, però el Suprem va rebutjar aquesta petició i va enviar el cas de tornada l'Audiència Nacional perquè sigui el magistrat qui esgoti la investigació.





Per complir aquesta tasca, García-Castellón espera des de fa mesos l'informe pericial que va reclamar a la Policia Científica sobre la targeta de l'excol·laboradora d'Esglésies . La seva sospita passa perquè l'antic líder de Podem va accedir a dades personals del seu ajudant i va destruir el dispositiu abans de tornar-lo, per la qual cosa vol que els experts en informàtica forense li indiquin si és tècnicament possible accedir a la informació de la targeta microSD. Com va avançar El Confidencial el 17 de gener passat, la Policia ultima en aquests moments l'informe esmentat i, en base a les seves conclusions, el magistrat haurà de decidir si dóna la instrucció per finalitzada.





EL CAS NEURONA





La contractació de l' agència d'origen mexicà Neurona a canvi 363.000 euros més IVA per a la seva campanya de les eleccions generals d'abril del 2019 s'ha convertit en un altre maldecap per a Podem . El titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla , ha anat afegint noves línies de recerca a aquest macrocausa i, a dia d'avui, manté imputat el mateix partit com a persona jurídica, Juan Carlos Monedero i part de la cúpula de la formació davant la sospita que Podem hauria inflat l'import de les factures de Neurona per desviar fons electorals a entitats afins de Sud-amèrica.





Pel que fa a les línies de recerca que s'han anat obrint des del 2019, cal destacar les denúncies formulades contra el partit pel seu exadvocat José Manuel Calvente o l'exresponsable de Compliment Normatiu de la formació, Mónica Carmona. De l'escrit que aquesta última va presentar a començaments de 2021 es desprèn el conegut com a cas mainadera , en què s'investiga si Irene Montero va utilitzar una assessora del Ministeri d'Igualtat com a mainadera de la seva filla petita.





La resta de línies de recerca s'han anat tancant en els últims mesos i, encara que algunes estan pendents de recurs , el cas Neurona ha quedat així reduït al punt central sobre la contractació de l'agència i l'esmentada derivada sobre la mainadera . Entre les peces que s'han arxivat, cal assenyalar les següents: les donacions al Projecte Impulsa ia l'Institut 25-M, la seva caixa de solidaritat, els contractes amb la consultora ABD, els sobrecostos a la seva seu, el presumpte accés no consentit al disc dur de la seva advocada Marta Flor, els suposats sobresous a càrrecs del partit i el presumpte cobrament irregular de 7.700 euros a costes per part de Iglesias .





LA INHABILITACIÓ DE RODRÍGUEZ





Més enllà d'aquestes tres investigacions, entre les causes que segueixen obertes destaca també el recurs que Iglesias va presentar al Tribunal Suprem en defensa del seu honor . Es tracta d'un procediment civil en què va demanar 250.000 euros d'indemnització per una informació en què es deia que havia rebut un pagament del Govern de Veneçuela en un paradís fiscal i s'arrisca a perdre 70.000 euros en costes processals . Pel que fa als arxius més recents, destaca també el que va avançar aquest diari sobre com l'Audiència Provincial de Madrid ha revocat una sentència que va condemnar Podem per manipular unes primàries de Collado Villalba el 2019 .





Al marge del partit i el propio Iglesias , un altre dels procediments que marcarà els propers mesos és el de la inhabilitació del seu exdiputat Alberto Rodríguez . Després de la decisió de la presidenta del Congrés de retirar-li l'escó, Rodríguez ha recorregut davant el Tribunal Constitucional i l'acusa d'"aplicar la sanció que li va semblar". En el seu escrit, sol·licita al tribunal que li sigui tornada la seva acta de diputat de manera cautelar "per evitar el dany irreparable" i que se celebri una vista pública.