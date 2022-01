Nadal s'imposa a Mannarino després d'un emocionant primer set

Nadal s'imposa a Mannarino després d'un vibrant primer set / @CP







L'espanyol Rafa Nadal es va imposar en el duel d'esquerrans al francès Adrian Mannarino als vuitens de final de l'Open d'Austràlia per 7-6 (12), 6-2 i 6-2 , després d'emportar-se una emocionant primera mànega que va durar una hora i 21 minuts. "El primer set ha estat molt emocionant i he tingut sort al final. Ell ha tingut moltes oportunitats també" , va comentar l'espanyol després de certificar el seu pas als quarts de final en un partit que va arribar les dues hores i 40 minuts de durada. El proper rival es coneixerà després de la conclusió del duel que enfronta l'alemany Alexander Zverev (3) i el canadenc Denis Shapovalov (14) a la pista Margaret Court Arena .





El duel d'esquerrans va oferir un trepidant primer set després que tant el gal com l'espanyol blindessin els seus serveis fins a un joc de desempat que es va decidir per un emocionant 14-12 a favor del campió de 20 grans. La proposta de Mannarino , que robava temps al seu rival amb impactes plans primerencs, va portar al límit un Nadal que va haver de treure a relluir el seu repertori d'espectaculars cops que van posar drets una Rod Laver Arena entusiasmada per uns vuitens amb gust de final. Nadal va tancar una primera mànega que va durar una hora i 21 minuts en la setena pilota de partit , mentre que el francès va desaprofitar quatre oportunitats per apuntar - se el primer assalt .





El fulgor de Mannarino es va apagar fruit tant del desgast com de l'alta temperatura i Nadal , que va mantenir la intensitat i concentració, es va emportar amb comoditat un segon set per 6-2 en què va vorejar un 90% dels punts amb primers serveis . Mannarino , que va disputar per primera vegada uns vuitens de final a la vora del Yarra, va intercanviar unes paraules amb un dels metges del torneig per uns problemes relacionats amb l'engonal esquerre. Va ser un miratge el trencament del gal per igualar a un el que seria l'últim set després que la contundència de Nadal acabés amb el pla limitat d'un exhaust Mannarino.





El sisè classificat mundial va tancar el partit amb 15 serveis directes, 39 cops guanyadors i 21 errors no forçats. Després de la victòria, Nadal va igualar el local John Newcombe amb catorze aparicions als quarts de final de l'Open d'Austràlia en una classificació liderada pel suís Roger Federer amb 15. El manacorí va accedir en 45 ocasions als quarts de final de les 63 participacions a Grand Slam des que es va convertir en professional el 2001.